Calcio, Serie D: Folgore Caratese si ferma sul lago, Desenzano vince 3-0

Altra sconfitta della Folgore Caratese in questa prima fase del campionato di Serie D. L’obiettivo della squadra bianco-azzurra, sul campo comunale di Desenzano, era quello di incamerare almeno un punto per proseguire la rincorsa vero la zona playoff e soprattutto per dare seguito alla convincente prestazione con il Fanfulla. All’atto la squadra in questa trasferta si è trovata a fronteggiare un avversario che, con coraggio e determinazione, ha concesso pochissimi spazi e, alla fine, dopo quattro partite senza vittoria (con tre pareggi) ha calato il tris salendo momentaneamente sul terzo gradino del podio. I gardesani hanno sbloccato il risultato con Cardella poi, nella ripresa ha fatto leva sulla vigorosa prestazione dei centrocampisti per portare in porto il risultato con le reti di Bianchetto e Battistini. Per la Folgore Caratese è stata invece la sesta sconfitta in questa prima fase del girone di andata del campionato.

Calcio, Serie D: domenica trasferta a Ospitaletto

Prossimo incontro, domenica 10 novembre: alle 14.30 si gioca Ospitaletto – Folgore Caratese.

Calcio, Serie D: il tabellino di Desenzano-Folgore Caratese 3-0

Desenzano-Folgore Caratese 3-0

Marcatori: 10’ Cardella 62’ Bianchetti 78’ Battistini

Desenzano (4-2-3-1): Morello; Spaltro, Biasiol, Ntube, Biondini; Tomaselli, Polenghi (79’ Casali); Bianchetti (68’ Petrella), Procaccio (57’ Battistini) Camarlinghi (65’ Mordini); Cardella (83’ Ceccarini). A disposizione: Cattaneo, Melani, Vitolo, Tonini. All. Gaburro.

Folgore Caratese (4-2-3-1): Salvalaggio; Mazzone, Camilleri (68’ Ngom), Bigolin, Martellotta; Varesanovic (61’ Salducco), Maspero; Forchignone (68’ Cocola), Matteucci (45’ Lipari), Ferrandino; Simeri (79’ Rebaudo). A disposizione: Spada, Marchi, Balamontis, Codraro. All. Carobbio

Arbitro: Domenico Petraglione (sez. Termoli); assistenti Emanuele Petrakis(Siena), Mattia Casoni (Reggio Emilia)

Ammoniti: Tomaselli, Mazzone, Spaltro, Biasiol

Recupero: 2’ pt ; 5’ st

Calcio, Serie D: la classifica

Classifica: Ospitaletto 27 punti; Varesina 24; Desenzano 23; Pro Sesto, Pro Palazzolo 21; Sant’Angelo 20; Breno 18; Castellanzese 17; Folgore Caratese, Sangiuliano City 16; Vigasio 15; Ciliverghe, Crema 14; Magenta 13; Chievo 12; Sondrio, Club Milano 11; Fanfulla Lodi 9; Arconatese 6 punti.