Calcio, Serie D: squillo della Folgore Caratese, espugnata Castellanza

Tre punti importanti soprattutto in chiave classifica per la Folgore Caratese al momento tredicesima nella classifica di Serie D con 29 punti. Per la squadra allenata da mister Parlato è la sesta vittoria in questa stagione e per conquistarla sono risultate determinanti le prodezze di due calciatori tra i più rappresentativi della formazione bianco-azzurra: Bruno Barranco, attaccante (25 anni, nato a Buenos Aires giunto in Brianza, dopo l’esperienza in Grecia, passando centrale difensivo dalle società Verbano, Stresa Vergante e Albenga) e Paolo Marchi, centrale difensivo (31 anni con più di 200 presenze tra i professionisti e una carriera lunghissima in Serie C).

Calcio, Serie D: squillo della Folgore Caratese, la partita

Allo stadio “Giovanni Provasi” di Castellanza a sbloccare la gara è stato Marchi che all’ottavo minuto del primo tempo con un gran colpo di testa da distanza ravvicinata ha spiazzato Poli. La squadra bianco-azzurra, ha controllato tuytte le iniziative della Castellanzese e nel secondo tempo ha raddoppiato il vantaggio con Barranco a conclusione di un’azione di contropiede. Nel finale di gara sussulto di orgoglio dei neroverdi di Castellanza con Vavassori che di testa ha sfruttato nel migliore dei modi un corner di Chessa.

Calcio, Serie D: squillo della Folgore Caratese, il prossimo turno e la classifica

Prossimo partita: mercoledì 31 gennaio ore 14.30: Folgore Caratese – Brusaporto. La classifica: Caldiero Terme 51 punti; Varesina, Piacenza, Arconatese 47; Pro Palazzolo 43; Brusaporto 38; Desenzano 36; Villa Valle 35; Casatese, Caravaggio, Club Milano 31; Virtus Ciserano Bergamo 30; Folgore Caratese 29; Real Calepina 27; Clivense 26; Castellanzese, Legnano 25; Tritium 23; Crema 17; Ponte San Pietro 16 punti.

Calcio, Serie D: il tabellino di Castellanzese – Folgore Caratese 1–2 (0-1)

CASTELLANZESE – FOLGORE CARATESE 1–2 (0-1)

MARCATORI: 8′ pt Marchi (FC), 23′ st Barranco (FC), 39′ st Vavassori (C)

CASTELLANZESE (3-5-2): Poli; Compagnoni, Rondanini, Vavassori; Tirapelle (28’ st Pandini), Boccadamo, Areco (1’ st Chessa), Mandelli (19’ st Valsecchi), Ayokoue; Lusha, Colombo (30’ st Bigotto). A disposizione: Spada, Marchioro, Cesari, Marmo, Arrigoni. Allenatore: Luca Morlin

FOLGORE CARATESE (4-3-1-2): Viscovo; Balamontis, Arpino, Marchi, Cavallini; Bright, Caporali, Floridia (42’ st Nicolini); Panatti (12’ st Scapuzzi); Barranco (30’ st Kyeremateng), Esposito R. A disposizione: Macchi, Vernocchi, Esposito N., Rosa, Santambrogio, Silano. Allenatore: Carmine Parlato

ARBITRO: Daniele Benevelli di Modena; assistenti Lorenzo Jacopo Cattaneo e Leonardo Moscolari entrambi di Bergamo

AMMONITI: 46’ pt Vavassori (C), 8′ st Panatti (FC)

ESPULSO: 35’ pt Lusha (C) – RECUPERO: 1’ + 5′