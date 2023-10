Calcio serie D, sollevati dall’incarico l’allenatore della Folgore Caratese Vinicio Espinal e il suo vice

Cambio in panchina per la Folgore Caratese, che nelle ultime uscite ha raccolto due pareggi: la società infatti nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre ha reso noto con un comunicato ufficiale di “aver sollevato sia Vinicio Espinal dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra che il viceallenatore José Espinal. Il Club intende ringraziare mister Espinal per l’attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali. La squadra è stata affidata ad interim a Simone Crippa, allenatore della Juniores, che siederà in panchina domenica nella sfida contro la Real Calepina”.

Sarà una partita tutt’altro che semplice quella che attende il neo allenatore, domenica 8 ottobre, alla Sport Italia Arena di Carate Brianza: la Real Calepina è reduce dal successo conquistato nel derby infrasettimanale al comunale di Grumello del Monte. Mercoledì infatti l’undici di Daniele Capelli ha sconfitto il Villa Valle con la rete messa a segno al 18’ di gioco da D’Amauri, al suo terzo centro nel campionato utile per conquistare la seconda vittoria di fila.