Calcio serie C, playoff: il Renate non si fa male, contro Arzignano pareggio a reti inviolate

Il Renate con il minimo sforzo supera indenne il primo turno dei playoff 2023 grazie ad una solida prestazione del reparto difensivo capeggiato dell’estremo difensore Furlanetto che ha neutralizzato diverse conclusioni molto pericolose nella prima frazione di gioco. L’Arzignano si è presentato più propositivo rispetto ai brianzoli tenendo in mano il pallino del gioco per lunga parte dell’incontro. Al 16’ Grandolfo a colpo sicuro da dentro l’area piccola ha trovato la deviazione decisiva di Furlanetto e al 37’ Parigi, lasciato incredibilmente solo in area, ha concluso di testa e di nuovo il portiere del Renate è stato chiamato ad un grande intervento per salvare il risultato.

Renate in campo per i playoff, infortunio per Marano

Da notare l’uscita per infortunio di Marano a metà del primo tempo che ha lasciato i neroazzurri senza terzini di ruolo e ha costretto l’allenatore Andrea Dossena a spostare il centrale Angeli sulla fascia destra. Più equilibrato il secondo tempo con gli ospiti in debito di ossigeno dopo aver speso gran parte delle energie per cercare di sbloccare il risultato nel primo tempo.

Prossimo turno il 14 maggio con la Pro Sesto

Il Renate ha giocato soprattutto di rimessa e le maggiori occasioni sono capitate a Sorrentino che al 74’ ha calciato a lato da una posizione più che favorevole e al 85’ di testa su ottimo assist di Malotti ha trovato un attento Saio. Da segnalare una rete annullata a Grandolfo per posizione di fuorigioco al 74’. Superato il primo scoglio, il Renate affronterà domenica 14 maggio allo stadio “Breda” di Sesto San Giovanni la pro Sesto nel secondo turno dei playoff del girone.

RENATE – ARZIGNANO 0-0

RENATE (4-3-3)

Furlanetto 7; Marano 6 (dal 22’ p.t. Menna 6), Silva 6, Angeli 5,5, Possenti 6,5; Baldassin 6, Esposito 6,5, Squizzato 6 (dal 1’ s.t. Simonetti 5,5); Sorrentino 6 (dal 45’ s.t. Saporetti s.v.), Nepi 5 (dal 22’ s.t. Artistico 6), Anastasia 5 (dal 1’ s.t. Malotti 6). A disposizione: Drago, Ciarmoli, Ermacora, Liserani, De Leo)

Allenatore Dossena 6

ARZIGNANO (4-3-1-2)

Saio 6,5; Davi 5, Molnar 6, Piana 6, Cariolato 6; Barba 5,5, Casini 5,5 (dal 25’ s.t. Lunghi 6), Antoniazzi 5,5 (dal 40’ s.t. Tremolada s.v.); Fantacci 5,5 (dal 32’ s.t. Cester s.v.); Grandolfo 6,5 (dal 40’ s.t. Fyda s.v.), Parigi 5.

A disposizione: Morello, Pigozzo, Lattanzio, Nchama, Bordo, Gemignani, Nannini, Bonetto, Belcastro, Tardivo, Milillo.

Allenatore Bianchini 5

ARBITRO Scarpa di Collegno 6

NOTE paganti 280, incasso non comunicato. Ammoniti Simonetti, Molnar, Malotti, Silva. Angoli 2-5