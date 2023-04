Serie C: il Renate impatta 1-1 con la Virtus Verona

Classica partita da finale di stagione con le due compagini che non hanno offerto grande spettacolo nonostante i padroni di casa non siano ancora sicuri del loro posto ai playoff. La partita si è ravvivata solo nel secondo tempo: a spezzare l’equilibrio in campo sul primo calcio d’angolo battuto in maniera perfetta da Lonardi, Gomez si smarca in mezzo all’area e di testa centra l’angolino alto alla destra di Furlanetto. Tiepida reazione del Renate che porta alla rete di Sorrentino, il più rapido dopo un rimpallo in area a raggiungere il pallone e a battere Sibi. Nelle fasi finali del match da segnalare il palo di Casarotto su errore in disimpegno di Angeli e Simonetti che al 91’ solo in mezzo all’area calcia sopra la traversa. Da segnalare una splendida cornice di pubblico costituita dai bambini della scuola calcio Renate. Prossimo e ultimo appuntamento per la stagione regolare del Renate sabato 22 aprile ad Arzignano.

RENATE – VIRTUS VERONA 1-1

MARCATORI Gomez (V) al 4’, Sorrentino (R) al 17’ s.t.

RENATE (4-3-3)

Furlanetto 5,5; Marano 6,5, Silva 6, Angeli 5, Possenti 6; Baldassin 5,5, Esposito 6 (dal 40’ s.t. Gavazzi s.v.), Nelli 5,5 (dal 1’ s.t. Simonetti 6); Malotti 5,5 (dal 12’ s.t. Ghezzi 6), Artistico 5,5 (dal 1’ s.t. Nepi 5,5), Anastasia 5,5 (dal 12’ s.t. Sorrentino 7). A disposizione: Drago, Glionna, Menna, Saporetti, Ciarmoli

Allenatore Dossena 6

VIRTUS VERONA (4-4-2)

Sibi 6; Daffara 5,5, Ruggero 6, Faedo 6, Munaretti 6 (dal 39’ s.t. Manfrin s.v.); Casarotto 6 (dal 34’ s.t. Begheldo s.v.), Tronchi 5,5, Lonardi 6,5, Vesentini 6 (dal 17’ p.t. Talarico 6); Kristoffersen 6 (dal 1’ s.t. Gomez 7), Fabbro 5,5 (dal 34’ s.t. Nalini s.v.).

A disposizione: Giacomel, Freddi, Mazzolo, Cella, Santi, Cellai, Turra, Priore.

Allenatore Fresco 6

ARBITRO Sacchi di Macerata 6

NOTE paganti 550, incasso non comunicato. Ammoniti Artistico, Lonardi, Possenti, Fabbro, Ghezzi, Simonetti, Marano. Angoli 5-2