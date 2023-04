Serie C: il Renate colpito e affondato in rimonta a Mantova

Vittoria in rimonta del Mantova, che supera 3-1 il Renate davanti ad oltre 5mila spettatori presenti nello stadio “Martelli” a seguito dell’ingresso gratuito concesso a tutti i tifosi.

Per il Renate è una sconfitta amara che intacca la prestazione della squadra che, dopo la rete messa a segno da Sorrentino, aveva dato l’impressione di poter ottenere un risultato positivo nonostante la permanente assenza di numerosi titolari, da mesi in infermeria.

Serie C: Renate in vantaggio, poi due minuti di black out

Dopo aver controllato le iniziative degli avversari, nel secondo tempo i ragazzi di Dossena riescono infatti a sbloccare il punteggio: al 53′ Sorrentino insacca con la difesa del Mantova praticamente imbambolata. Ma quando il percorso sembra ormai in discesa e privo di ostacoli, il Renate accusa due minuti di black out: all’81’ pareggia Mensah, su assist di Pedone, un minuto dopo Bocalon firma il sorpasso sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La squadra accusa nettamente in colpo acuito anche dall’espulsione di Squizzato e in pieno recupero incassa il 3-1 firmato dallo scatenato Bocalon, in contropiede. Prossima partita domenica 16 aprile alle 14.30 al Città di Meda contro la Virtus Verona.

Serie C: il tabellino di Mantova-Renate

MANTOVA-RENATE 3-1

Marcatori: 8’ Sorrentino, 36’ Mensah, 37’ e 48’ st Bocalon

MANTOVA (4-3-3): Tosi; Fazzi (38’ st Silvestro), Ghilardi, Panizzi, Ceresoli; Gerbaudo (22’ st Pedone), De Francesco, Messori (45′ p.t. Pierobon); Guccione (22’ st D’Orazio), Bocalon, Mensah (38’ st Fontana). A disposizione: Chiorra, Malaguti, Iotti, Conti, Darrel, Padella, Rodriguez, Yeboah. All. Mandorlini.

RENATE (3-4-1-2): Furlanetto; Possenti, Silva, Angeli; Marano (15’ st Simonetti), Esposito, Nelli (38’ st Saporetti), Colombini (1’ st Anastasia); Squizzato; Sorrentino (26’ st Ermacora), Malotti (38’ st Artistico). A disposizione Drago, Gavazzi, Nepi, Ciarmoli, Saino. All. Dossena.

ARBITRO: Ettore Longo di Cuneo

NOTE: Ammoniti: Ghilardi, Squizzato, Bocalon, Fazzi, Guccione. Espulso: 89′ Squizzato (per doppia ammonizione). Calci d’angolo: 8-4. Recupero: 2′ + 5′.