Serie C: Renate, sconfitta e rissa col Lecco

Il Renate esce sconfitto dal derby lombardo con un Lecco fortunato che interrompe una striscia di risultati poco favorevoli con ben quattro 0-0 e una sconfitta. Partita carica di tensione ed equilibrata ma con il Renate che ha tenuto il possesso palla ma raramente ha impensierito la difesa del Lecco. Grandi protagonisti ambedue i portieri, Furlanetto in negativo nel primo gol del Lecco dove ha deviato un tiro senza pretese di Zambataro mentre Malgrati in positivo ha contribuito enormemente con una parata su colpo di testa di Baldassin al 14’ del secondo tempo e una su calcio d’angolo basso di Sorrentino al 46’. Nel convulso finale la difesa del Lecco mette a segno ben due salvataggi sulla linea e infine con un contropiede ben orchestrato, Lakti sigilla la partita. Le tensioni durante la partita sono sfociate al triplice fischio con Baldassin e Battistini espulsi perché venuti alle mani. Prossima partita in trasferta a Mantova sabato 8 aprile ore 14.30.

Serie C, il tabellino di Renate-Lecco

RENATE – LECCO 0-2

Marcatori: Zambataro al 5’, Lakti al 49’ s.t.

RENATE (3-4-1-2): Furlanetto 4,5; Angeli 6, Silva 6, Possenti 6; Marano 6 (dal 41’ s.t. Artistico s.v.), Baldassin 6, Nelli 5,5 (dal 28’ s.t. Anastasia 6), Colombini 6 (dal 40’ s.t. Simonetti s.v.); Squizzato 6; Saporetti 5,5 (dal 13’ s.t. Sorrentino 6), Malotti 6,5. A disposizione: Tanzi, Gavazzi, Ciarmoli, Saino. Allenatore: Dossena 6

LECCO (3-5-2): Melgrati 7,5; Celjak 6, Battistini 6, Enrici 6; Giudici 6, Lepore 5,5 (dal 21’ s.t. Pinzauti 6), Zuccon 6 (dal 43’ s.t. Ardizzone s.v.), Ilari 6,5 (dal 35’ s.t. Lakti 6,5), Zambataro 6,5; Mangni 6 (dal 21’ s.t. Galli 6), Bunino 5,5 (dal 1’ s.t. Buso 6,5). A disposizione: Stucchi, Maffi, Maldini, Scapuzzi, Tordini, Stanga, Martorelli, Cusumano, Bianconi. Allenatore: Foschi 7

ARBITRO: Calzavara di Varese 6,5

NOTE: paganti 630, incasso non comunicato. Ammoniti Lepore, Celjak, Zuccon, Lakti. Angoli 5-4