Calcio serie C: Renate batte Arzignano in trasferta, ora i playoff

Allo stadio Tommaso Dal Molin il Renate batte l’Arzignano Valchiampo e conquista il passaggio ai play off al termine di una partita combattuta e bene interpretata dai ragazzi di Andrea Dossena. Il Renate grazie a questa vittoria si piazza al settimo posto (non contando il Lanerossi Vicenza, già alla fase nazionale per aver vinto la Coppa Italia) e scavalca proprio la banda Bianchini che ospiterà tra una settimana al “Città di Meda”.

Calcio serie C: la partita con Arzignano

I nerazzurri nella prima partita play off avranno a disposizione due risultati su tre: infatti anche in caso di pareggio passeranno il turno. Per quanto riguarda la partita, il Renate ha cominciato alla grande riuscendo a passare subito in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Sorrentino già al 6’ ma i padroni di casa hanno trovato il pareggio all’8′ per merito di Fantacci. Il Renate assorbe il colpo e infatti al 28’ Angeli, con un colpo di testa da calcio d’angolo, riportare avanti i suoi.

Nel secondo tempo il Renate manca buona opportunità al 50’ con il colpo di testa di ma nell’ultima parte dell’incontro allunga con il gol firmato da Malotti direttamente su calcio di punizione. Al 71’ esce Ghezzi per infortunio rimpiazzato da Saporetti. Solo all’86’ i giallocelesti accorciano le distanze con il gol di Antoniazzi.



ARZIGNANO – RENATE 2-3

Marcatori: 6’ Sorrentino (R), 8’ Fantacci (AV), 28’ Angeli (R) p; 26’ Malotti (R), 41’ Antoniazzi (AV).

Arzignano (4-3-1-2): Saio; Cariolato, Molnar, Milillo, Lattanzio (38’ st Nannini); Barba (24’ st Antoniazzi), Casini (24’ st Bordo), Fantacci; Belcastro (14’ st Lunghi); Grandolfo(14’ st Fyda, Tremolada. A disposizione: Morello, Pigozzo, Nchama, Cester, Gemignani, Bonetto, Davi, Parigi. All. Bianchini

Renate (4-3-3): Furlanetto; Marano (27’ st Menna), Silva, Angeli, Possenti; Baldassin, Esposito, Nelli (11’ st Gavazzi); Malotti (27’ st Ghezzi, 33’ st Saporetti), Nepi (33’ st Anastasia), Sorrentino. A disposizione: Drago, Ciarmoli, Squizzato, Simonetti. All. Dossena