Fatale il 2-0 casalingo contro l’Albinoleffe, seconda sconfitta consecutiva in un periodo non scintillante fatto di tre stop e due pareggi nelle ultime cinque partite per il 14° posto nella classifica di serie C. Il Renate domenica sera ha ufficializzato l’esonero di mister Massimo Pavanel. Sollevato dall’incarico anche il preparatore atletico Daniele Riganti.

Calcio, Serie C: il Renate esonera mister Pavanel, la nota del club

“Al Mister va un sentito ringraziamento per la professionalità e l’impegno dimostrati quotidianamente in questi mesi alla guida dei nerazzurri. Ad entrambi vanno i migliori auguri per un futuro personale e professionale ricco di soddisfazioni e successi”, scrivono le Pantere in una nota.