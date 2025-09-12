Monza Sport

Calcio Serie B, il Monza ad Avellino sogna una notte in testa alla classifica

Il Monza di mister Bianco ad Avellino per l'anticipo della terza giornata di Serie B. Formazione: solo Andrea Colpani non è in perfette condizioni
di
Ac Monza raduno 2025 Monzello Andrea Colpani - foto Ac Monza
Ac Monza raduno 2025 Monzello Andrea Colpani – foto Ac Monza

Una notte in testa alla classifica. È quello che chiede il Monza alla trasferta di Avellino, terza giornata del campionato di Serie B. Dopo 4 punti in due gare, la vittoria dell’esordio con il Mantova ed il pareggio esterno di Bari che hanno issato i brianzoli in cima alla graduatoria ma in coabitazione con altre sette squadre, Bianco vuole provare a rompere il tradizionale equilibrio della categoria sin dall’anticipo del venerdì. L’avversario però è tosto. I campani non sono andati bene al debutto, ma già con il Modena si sono visti importanti progressi.

Calcio Serie B, trasferta tosta: i “lupi” per la prima volta davanti al loro pubblico

E soprattutto i lupi giocheranno per la prima volta nel loro stadio davanti al loro pubblico. L’ambizione è quella di fare bene, non per una sera ma per tutta la stagione e infatti la società si è mossa forte sul mercato, portando a casa Insigne, Biasci e Tutino, giocatori di alto livello per la cadetteria. Lato Monza lo sforzo sul mercato è stato fatto per trattenere tutti i big o quasi, che dopo la chiusura del periodo di trattative sono tutti tornati a disposizione dell’allenatore.

Calcio Serie B, Monza ad Avellino: solo Colpani non in perfette condizioni

Da Izzo a Colpani, infortunati a Bari, ai vari Pessina, Obiang (appena rientrato dalla nazionale), Mota Carvalho e Alvarez. Il gruppo c’è, il talento non manca e Bianco lo sa. Per quanto riguarda la formazione, non in perfette condizioni Andrea Colpani, rimane da capire che tipo di minutaggio potrà garantire. Per il resto si andrà con i migliori, senza troppe variazioni rispetto a Mantova e Bari. Palla in gioco alle 20.30.

Contenuti correlati
L'autore

Giornalista, primo pezzo pubblicato sul Cittadino il 16 aprile 2005, da allora mi occupo di cronaca, cultura e soprattutto sport. Seguo le peripezie – è il caso di dirlo – dell’Ac Monza. La zona di riferimento è la Valle del Seveso e mi occupo delle Groane (Solaro, Ceriano, Cogliate, Misinto, Lazzate), di Barlassina e di Seveso. Nella vita civile sono telecronista e dirigente sportivo alla Robur Basket Saronno.

Tags