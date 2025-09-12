Calcio Serie B, il Monza ad Avellino sogna una notte in testa alla classifica

Una notte in testa alla classifica. È quello che chiede il Monza alla trasferta di Avellino, terza giornata del campionato di Serie B. Dopo 4 punti in due gare, la vittoria dell’esordio con il Mantova ed il pareggio esterno di Bari che hanno issato i brianzoli in cima alla graduatoria ma in coabitazione con altre sette squadre, Bianco vuole provare a rompere il tradizionale equilibrio della categoria sin dall’anticipo del venerdì. L’avversario però è tosto. I campani non sono andati bene al debutto, ma già con il Modena si sono visti importanti progressi.

Calcio Serie B, trasferta tosta: i “lupi” per la prima volta davanti al loro pubblico

E soprattutto i lupi giocheranno per la prima volta nel loro stadio davanti al loro pubblico. L’ambizione è quella di fare bene, non per una sera ma per tutta la stagione e infatti la società si è mossa forte sul mercato, portando a casa Insigne, Biasci e Tutino, giocatori di alto livello per la cadetteria. Lato Monza lo sforzo sul mercato è stato fatto per trattenere tutti i big o quasi, che dopo la chiusura del periodo di trattative sono tutti tornati a disposizione dell’allenatore.

Calcio Serie B, Monza ad Avellino: solo Colpani non in perfette condizioni

Da Izzo a Colpani, infortunati a Bari, ai vari Pessina, Obiang (appena rientrato dalla nazionale), Mota Carvalho e Alvarez. Il gruppo c’è, il talento non manca e Bianco lo sa. Per quanto riguarda la formazione, non in perfette condizioni Andrea Colpani, rimane da capire che tipo di minutaggio potrà garantire. Per il resto si andrà con i migliori, senza troppe variazioni rispetto a Mantova e Bari. Palla in gioco alle 20.30.