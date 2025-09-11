Il Monza riparte da Avellino e allo stadio Partenio torna anche Andrea Colpani. Al termine della rifinitura della vigilia, Mister Bianco ha convocato 27 calciatori per la gara della terza giornata di Serie B che si gioca venerdì 12 settembre alle 20.30 in trasferta.

Riparte anche dal capitano Matteo Pessina che non si è mosso dalla Brianza alla chiusura del calciomercato e cha ha condiviso il suo stato d’animo tornando sui social, con un messaggio che suona come una carica.

«Cari monzesi, come state? Vi scrivo perché è da un po’ che non ci sentiamo. Io sto bene, sono felice di essere tornato a fare la cosa che più amo, dopo l’infortunio della scorsa stagione – ha scritto – Il Monza questa estate ha dimostrato più di ogni altra squadra quanto volesse tenermi per ritornare dove ognuno di noi vuole stare: in Serie A. Ed io sono felice di essere qui. Questa città e questa maglia mi scorrono nelle vene. Ci terrei a chiarire una cosa perché davanti a noi abbiamo una stagione lunga, in cui dovremo essere tutti uniti verso il nostro obiettivo.

Avrei potuto lasciare il club che amo solo per tornare a giocare in Europa e per seguire il mio sogno di tornare in azzurro. Credo che voi lo possiate comprendere. Adesso il tempo delle parole deve finire e da venerdì si ripartirà con la nostra ambizione e quella di una città intera.

Uniti, forza».

Calcio, Serie B: i convocati da mister Bianco

I convocati da mister Paolo Bianco: 1 Pizzignacco, 2 Brorsson, 3 Lucchesi, 4 Izzo, 7 Azzi, 9 Maric, 10 Caprari, 12 Vailati, 13 Ravanelli, 14 Obiang, 15 Delli Carri, 16 Sardo, 17 Keita, 19 Birindelli, 20 Thiam, 21 Colombo, 23 Galazzi, 24 Bakoune, 25 Álvarez, 26 Ciurria, 27 Capolupo, 28 Colpani, 32 Pessina, 33 Domanico, 37 Petagna, 44 Carboni, 47 Mota Carvalho.