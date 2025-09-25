Il Monza da giovedì mattina è a stelle e strisce. “Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver perfezionato in data odierna il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale dell’AC Monza S.p.A., già annunciata in data 1 luglio 2025. A seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall’accordo, BLV assume ufficialmente il controllo del Club con l’80% delle azioni. Fininvest resterà azionista del club con una quota del 20%, che verrà ceduto a BLV entro il giugno 2026”.

Calcio: ratificata la cessione dell’Ac Monza, signing e closing

Con questo comunicato ufficiale, il Monza cambia ufficialmente proprietà: passa dalla holding della famiglia Berlusconi al fondo d’investimento statunitense guidato da Brandon Berger. La ratifica è avvenuta nella mattina di giovedì 25 settembre, alle 11.

Blv aveva corrisposto una cifra di tre milioni di euro all’atto del signing ed altri 21 sono stati versati per il closing. Da oggi la proprietà americana passa ufficialmente in maggioranza. Nei prossimi giorni sarà definito il nuovo Cda del club, mentre Mauro Baldissoni, grande orchestratore di tutta la manovra, dovrebbe essere il nuovo Ceo. Del progetto non farà parte Adriano Galliani, che ha rifiutato il ruolo di presidente e ha motivato la sua uscita dalla scena biancorossa con una nota.

Calcio: ratificata la cessione dell’Ac Monza, l’annuncio di Brandon Berger e Lauren Crampsie

«Siamo onorati di poter annunciare l’acquisizione di AC Monza da parte di Beckett Layne Ventures – hanno dichiarato Brandon Berger e Lauren Crampsie, partner di Beckett Layne Ventures – Desideriamo ringraziare la famiglia Berlusconi e il Gruppo Fininvest per la collaborazione dimostrata nei mesi di lavoro che ci hanno condotto sin qui. Vogliamo inoltre estendere il nostro ringraziamento a tutti i professionisti che ci hanno già accolto all’interno del Club e hanno facilitato il nostro ingresso durante la fase di gestione condivisa, a cominciare da Adriano Galliani, a cui va un caloroso augurio per il suo futuro. Oggi entriamo in una nuova fase di questa entusiasmante sfida e nel farlo avvertiamo tutta la responsabilità che deriva dalla gestione di un bene così prezioso come AC Monza: di fronte al bagaglio di tradizioni e passioni rappresentato dal Club e dai suoi tifosi sentiamo il dovere di garantire serietà e impegno. Ora siamo impazienti di intraprendere iniziative e promuovere progetti mirati alla crescita di AC Monza, con l’obiettivo di riportare quanto prima la squadra sui palcoscenici che merita, di valorizzare il suo legame con il proprio territorio e di soddisfare le ambizioni della propria gente».