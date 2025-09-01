Calcio, Serie B: il Monza trattiene tutti i big e si rinforza per essere protagonista

I big sono rimasti tutti e dal mercato il Monza non può che emergere prepotentemente tra le favorite per la promozione in Serie A. Tolte le cessioni di inizio stagione e la partenza in prestito di Martins, la società ha avuto la forza di trattenere tutti.

Calcio, Serie B: il Monza trattiene tutti i big, grande collaborazione per Pessina, Colpani, Carboni, Dany Mota

Ovviamente ora il monte ingaggi è da piano superiore ed è una grande scommessa per il club, che vivrà un passaggio di consegne definitivo da Fininvest a Beckett Layne Ventures durante il mese di settembre.

Le parti – potenziale venditore e potenziale acquirente – hanno collaborato al massimo, riuscendo a resistere alle offerte per i migliori giocatori in rosa, dal capitano Pessina (trasferimento alla Roma mancato per questione di incastri) a Colpani e Carboni, per i quali alla fine la Cremonese ha mollato il colpo di fronte alle richieste irremovibili dei biancorossi.

Calcio, Serie B: il Monza trattiene tutti i big, al lavoro per Izzo

Da risolvere rimane la questione del rinnovo di Izzo, ma l’operazione è in corso. Rimangono anche Birindelli, Mota Carvalho, Caprari, Ciurria, Petagna, quest’ultimo dopo aver rifiutato il Pescara.

Calcio, Serie B: il Monza trattiene tutti i big, arrivi di valore da Azzi ad Alvarez

Gli arrivi sono altrettanto importanti, se non addirittura di più: i fiori all’occhiello l’esterno Azzi, il centrocampista Obiang e gli attaccanti Galazzi e Alvarez, insieme ad una retroguardia solidissima per la categoria. Una comunione d’intenti che lascia stupiti, per un “interim period” che segna una svolta epocale. Il messaggio è chiaro: la dirigenza crede in questo gruppo, crede nelle potenzialità dei giocatori e pensa che ci siano tutte le condizioni per provare a salire di categoria. Intenti chiari per chiunque debba toccare lanciare questa squadra dalle prossime settimane verso il futuro.