Calcio, Serie B: il Monza trattiene tutti i big e si rinforza per essere protagonista

Chiuso il mercato d'estate, il Monza non cambia: trattiene tutti i big e si propone come protagonista della B per il salto di categoria.
Serie A Calcio Monza Pessina - foto Ac Monza
I big sono rimasti tutti e dal mercato il Monza non può che emergere prepotentemente tra le favorite per la promozione in Serie A. Tolte le cessioni di inizio stagione e la partenza in prestito di Martins, la società ha avuto la forza di trattenere tutti.

Calcio, Serie B: il Monza trattiene tutti i big, grande collaborazione per Pessina, Colpani, Carboni, Dany Mota

Ovviamente ora il monte ingaggi è da piano superiore ed è una grande scommessa per il club, che vivrà un passaggio di consegne definitivo da Fininvest a Beckett Layne Ventures durante il mese di settembre.

Le parti – potenziale venditore e potenziale acquirente – hanno collaborato al massimo, riuscendo a resistere alle offerte per i migliori giocatori in rosa, dal capitano Pessina (trasferimento alla Roma mancato per questione di incastri) a Colpani e Carboni, per i quali alla fine la Cremonese ha mollato il colpo di fronte alle richieste irremovibili dei biancorossi.

Calcio, Serie B: il Monza trattiene tutti i big, al lavoro per Izzo

Da risolvere rimane la questione del rinnovo di Izzo, ma l’operazione è in corso. Rimangono anche Birindelli, Mota Carvalho, Caprari, Ciurria, Petagna, quest’ultimo dopo aver rifiutato il Pescara.

Calcio, Serie B: il Monza trattiene tutti i big, arrivi di valore da Azzi ad Alvarez

Gli arrivi sono altrettanto importanti, se non addirittura di più: i fiori all’occhiello l’esterno Azzi, il centrocampista Obiang e gli attaccanti Galazzi e Alvarez, insieme ad una retroguardia solidissima per la categoria. Una comunione d’intenti che lascia stupiti, per un “interim period” che segna una svolta epocale. Il messaggio è chiaro: la dirigenza crede in questo gruppo, crede nelle potenzialità dei giocatori e pensa che ci siano tutte le condizioni per provare a salire di categoria. Intenti chiari per chiunque debba toccare lanciare questa squadra dalle prossime settimane verso il futuro.

Giornalista, primo pezzo pubblicato sul Cittadino il 16 aprile 2005, da allora mi occupo di cronaca, cultura e soprattutto sport. Seguo le peripezie – è il caso di dirlo – dell’Ac Monza. La zona di riferimento è la Valle del Seveso e mi occupo delle Groane (Solaro, Ceriano, Cogliate, Misinto, Lazzate), di Barlassina e di Seveso. Nella vita civile sono telecronista e dirigente sportivo alla Robur Basket Saronno.

