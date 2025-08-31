Serie B, Bari-Monza LIVE 0-1: partenza sprint e gol di Mota Carvalho

5′ Reazione pugliese con un’iniziativa di Sibilli che va a calciare da distanza siderale, pallone fuori misura

🟨4′ Ammonito Ravanelli per un fallo commesso su Pagano

2′ Monza in vantaggio al primo squillo del match con MOTA CARVALHO che, servito da Caprari, si destreggia e prende la mira dal limite dell’area con un fendente che si infila all’angolino. BARI-MONZA 0-1

⚽️⚽️⚽️ GOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

📣 INIZIA IL MATCH ALLO STADIO “SAN NICOLA“!

QUI BARI: Fabio Caserta si affida al suo 4-3-3 confermando la stessa identica squadra uscita sconfitta dal “Penzo” alla prima giornata di campionato.

QUI MONZA: tra i brianzoli non sono convocati Izzo, Colpani e Carboni ma mister Paolo Bianco corre ai ripari schierando dal 1′ per la prima volta in campionato Delli Carri e Galazzi.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Pagano, Verreth, Braunöder; Partipilo, Moncini, Sibilli. A disposizione: Marfella, Pissardo, Kassama, Moussa Mané, Pucino, Mavraj, Colangiuli, Castrovilli, Bellomo, Gastón Pereiro, Antonucci, Rao. All. Fabio Caserta.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Thiam; Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi; Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi; Galazzi, Caprari; Mota Carvalho. A disposizione: Pizzignacco, Strajnar, Brorsson, Maric, Sardo, Keita, Colombo, Alvarez, Capolupo, Domanico, Petagna, Martins. All. Paolo Bianco.

Dopo l’esordio positivo contro il Mantova (1-0 con un gol di Izzo, ndr) condito da un’ottima prestazione sul piano del gioco e dell’atteggiamento, il Monza di Paolo Bianco fa visita al Bari di Fabio Caserta. L’incontro, valevole per la seconda giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26, è in programma domenica 31 agosto alle ore 21.00 al “San Nicola” di Bari. I Galletti hanno bagnato il debutto in campionato perdendo al “Pier Luigi Penzo” contro il Venezia di Giovanni Stroppa col risultato di 2-1: a segno Bjarkason e Duncan per i lagunari, Dorval in gol per i pugliesi. Intanto a Monzello è arrivato un nuovo acquisto: si tratta di Agustin Álvarez. L’attaccante uruguaiano arriva dal Sassuolo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva e nella scorsa stagione si è reso protagonista della promozione in Liga con la maglia dell’Elche siglando otto reti in campionato in 37 presenze.

Bari-Monza, la direzione arbitrale

Sarà Simone Galipò di Firenze a dirigere Bari-Monza, coadiuvato dagli assistenti Gamal Mokhtar di Lecco e Simone Pistarelli di Fermo. Il Quarto ufficiale sarà Davide Di Marco di Ciampino (Rm); VAR Manuel Volpi di Arezzo e AVAR Davide Ghersini di Genova.