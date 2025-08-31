Monza Sport

Serie B, le pagelle di Bari-Monza 1-1: Mota e Moncini protagonisti

di
Monza Dany Mota - foto d'archivio
Monza Dany Mota – foto d’archivio Buzzi/Ac Monza

BARI-MONZA 1-1

Marcatori: pt 2′ Mota Carvalho 16′ Moncini

BARI (4-3-3): Cerofolini 6.5; Dickmann 6, Vicari 6 (35’st Kassama n.g.), Nikolaou 5.5, Dorval 6.5; Pagano 6.5, Verreth 6, Braunöder 6.5 (30’st Castrovilli 6); Partipilo 5.5 (25’st Rao 6.5), Moncini 7 (35′st Antonucci n.g.), Sibilli 6.5. A disp.: Pissardo, Marfella, Bellomo, Pereiro, Pucino, Mane, Colangiuli, Mavraj. All.: Caserta 6

MONZA (3-4-2-1): Thiam 7; Delli Carri 6, Ravanelli 5.5, Lucchesi 7 (34′st Brorsson n.g.); Birindelli 5.5, Pessina 6, Obiang 6, Azzi 6; Galazzi 5.5 (21’st Álvarez 5.5), Caprari 6 (30′ Keita 6), Mota 7 (30’st Colombo 6). A disp.: Pizzignacco, Strajnar, Maric, Sardo, Capolupo, Domanico, Petagna, Martins. All.: Bianco 6

Thiam 7 Si fa sempre trovare pronto tra i pali e sventa un paio di minacce molto credibili con grandi riflessi. Farfalleggia un po’ troppo sul gol barese, uscendo a metà campo per un intervento tanto inutile quanto improbabile

Delli Carri 6 Deciso nelle chiusure, a volte anche un po’ troppo e diventa rude

Ravanelli 5.5 Dopo aver dominato Mancuso e il Mantova, imbrocca una giornata meno prestativa abbassando uno standard che sembra essere elevatissimo. Moncini non è un cliente semplice, soprattutto senza Izzo a dare man forte

Lucchesi 7 Il migliore della retroguardia, quasi mai in vera difficoltà , nemmeno su un avversario potenzialmente pericoloso come Partipilo (34′st Brorsson n.g.)

Birindelli 5.5 Sembra spaesato. E probabilmente lo sarà fino a che non si chiuderà questo mercato. Poi potrà tornare a correre

Pessina 6 Presente per i compagni in mezzo al campo, ma non riesce ad incidere semp di sulla manovra

Obiang 6 Solito combattente con qualità da vendere. Gli serve alzare i ritmi per marchiare a fuoco le partite

Azzi 6 Tiene in apprensione la fascia destra del Bari con il suo solo status, ma deve anche ripiegare spesso e di parecchio quando il Monza arretra

Galazzi 5.5 Non riesce mai ad ingranare la marcia giusta. È all’interno del match, senza però trovare quello che potrebbe essere uno spunto decisivo (21’st Álvarez 5.5 Esordio da rivedere. Pochi palloni a disposizione, ancora meno giocati)

Caprari 6 Ragiona per tutti, ma non riesce a coprire due tempi, alla distanza perde centralità ed efficacia (30′ Keita 6 Come spesso gli capita va da solo contro tutti, non semo la migliore delle idee, ma almeno ci prova)

Mota 7 È il solito Dany, palla al piede è difficile da prendere. Esegue brillantemente dalla distanza ed è il più spinoso dei biancorossi (30’st Colombo 6 Ci mette energia in un finale non semplice)

Bianco 6 Il copione è lo stesso dell’esordio, blocchi compatti, squadra attenta nel possesso. Deve solo trovare modo di creare maggiori pericoli, senza sterilizzare il possesso. La strada è sicuramente tracciata e un punto a Bari è comunque da considerarsi positivamente. Se poi il mercato non dovesse fare danni allora sì che sarebbe davvero felice.

L'autore

Giornalista, primo pezzo pubblicato sul Cittadino il 16 aprile 2005, da allora mi occupo di cronaca, cultura e soprattutto sport. Seguo le peripezie – è il caso di dirlo – dell’Ac Monza. La zona di riferimento è la Valle del Seveso e mi occupo delle Groane (Solaro, Ceriano, Cogliate, Misinto, Lazzate), di Barlassina e di Seveso. Nella vita civile sono telecronista e dirigente sportivo alla Robur Basket Saronno.

Tags