Serie B, le pagelle di Bari-Monza 1-1: Mota e Moncini protagonisti

BARI-MONZA 1-1

Marcatori: pt 2′ Mota Carvalho 16′ Moncini

BARI (4-3-3): Cerofolini 6.5; Dickmann 6, Vicari 6 (35’st Kassama n.g.), Nikolaou 5.5, Dorval 6.5; Pagano 6.5, Verreth 6, Braunöder 6.5 (30’st Castrovilli 6); Partipilo 5.5 (25’st Rao 6.5), Moncini 7 (35′st Antonucci n.g.), Sibilli 6.5. A disp.: Pissardo, Marfella, Bellomo, Pereiro, Pucino, Mane, Colangiuli, Mavraj. All.: Caserta 6

MONZA (3-4-2-1): Thiam 7; Delli Carri 6, Ravanelli 5.5, Lucchesi 7 (34′st Brorsson n.g.); Birindelli 5.5, Pessina 6, Obiang 6, Azzi 6; Galazzi 5.5 (21’st Álvarez 5.5), Caprari 6 (30′ Keita 6), Mota 7 (30’st Colombo 6). A disp.: Pizzignacco, Strajnar, Maric, Sardo, Capolupo, Domanico, Petagna, Martins. All.: Bianco 6

Thiam 7 Si fa sempre trovare pronto tra i pali e sventa un paio di minacce molto credibili con grandi riflessi. Farfalleggia un po’ troppo sul gol barese, uscendo a metà campo per un intervento tanto inutile quanto improbabile

Delli Carri 6 Deciso nelle chiusure, a volte anche un po’ troppo e diventa rude

Ravanelli 5.5 Dopo aver dominato Mancuso e il Mantova, imbrocca una giornata meno prestativa abbassando uno standard che sembra essere elevatissimo. Moncini non è un cliente semplice, soprattutto senza Izzo a dare man forte

Lucchesi 7 Il migliore della retroguardia, quasi mai in vera difficoltà , nemmeno su un avversario potenzialmente pericoloso come Partipilo (34′st Brorsson n.g.)

Birindelli 5.5 Sembra spaesato. E probabilmente lo sarà fino a che non si chiuderà questo mercato. Poi potrà tornare a correre

Pessina 6 Presente per i compagni in mezzo al campo, ma non riesce ad incidere semp di sulla manovra

Obiang 6 Solito combattente con qualità da vendere. Gli serve alzare i ritmi per marchiare a fuoco le partite

Azzi 6 Tiene in apprensione la fascia destra del Bari con il suo solo status, ma deve anche ripiegare spesso e di parecchio quando il Monza arretra

Galazzi 5.5 Non riesce mai ad ingranare la marcia giusta. È all’interno del match, senza però trovare quello che potrebbe essere uno spunto decisivo (21’st Álvarez 5.5 Esordio da rivedere. Pochi palloni a disposizione, ancora meno giocati)

Caprari 6 Ragiona per tutti, ma non riesce a coprire due tempi, alla distanza perde centralità ed efficacia (30′ Keita 6 Come spesso gli capita va da solo contro tutti, non semo la migliore delle idee, ma almeno ci prova)

Mota 7 È il solito Dany, palla al piede è difficile da prendere. Esegue brillantemente dalla distanza ed è il più spinoso dei biancorossi (30’st Colombo 6 Ci mette energia in un finale non semplice)

Bianco 6 Il copione è lo stesso dell’esordio, blocchi compatti, squadra attenta nel possesso. Deve solo trovare modo di creare maggiori pericoli, senza sterilizzare il possesso. La strada è sicuramente tracciata e un punto a Bari è comunque da considerarsi positivamente. Se poi il mercato non dovesse fare danni allora sì che sarebbe davvero felice.