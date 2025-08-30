Sarà un derby personale per il foggiano Paolo Bianco la sfida tra il Bari e il suo Monza? “No, io sono tifoso delle squadre in cui lavoro: quindi sono tifoso del Monza e non sarà un derby” ha risposto l’allenatore biancorosso alla vigilia della prima trasferta della squadra nel campionato di serie B. L’appuntamento è alle 21 di domenica 31 agosto allo stadio San Nicola per la seconda sfida della stagione, con il Monza reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Mantova e i baresi sconfitti in trasferta a Venezia per 2-1.

Serie B, il Monza a Bari: “Lavoriamo con l’umiltà che occorre”

“La settimana è stata giusta – ha detto Paolo Bianco – sono molto contento di quanto stiamo facendo, sono quindici giorni che la squadra si sta allenando benissimo. A Bari affrontiamo una squadra che secondo me alla lunga sarà tra le prime: ha investito tanto, ha un allenatore che conosce bene la categoria ed stato mio compagno di squadra e stimo“, cioè Fabio Caserta, calabrese di un anno più giovane del tecnico monzese (1977 e 1978) le cui carriere da calciatori si sono incrociate sia a Catania sia all’Atalanta.

“Speriamo non siano ancora amalgamati in maniera giusta – ha osservato – Stanno aprendo una fase nuova, con tanti calciatori e un allenatore nuovi, hanno inserito giovani giocatori baresi, un fattore che aiuta l’ambiente. Ma noi stiamo lavorando con l’umiltà che occorre alla serie B. Dove non servono solo le qualità, che pure noi abbiamo e sono di più: come abbiamo dimostrato serve la voglia di non soccombere, serve una squadra che gioca senza palla, un buon punto di partenza per fare un buon campionato. Se aggiungiamo le nostre qualità, possiamo essere protagonisti“.

Serie B, il Monza a Bari: il conto alla rovescia del mercato

Intanto corre l’orologio della chiusura del mercato, che termina ufficialmente lunedì primo settembre alle 20. Prima di allora, le voci su chi potrebbe scegliere altre strade per il proprio futuro a stagione già iniziata. “Sto facendo il conto alla rovescia, spero non vada via nessuno, è nromale. Non mi preoccupo perché comunque non posso fare tanto, anche se è allucinante questo sistema. Per quanto riguarda Álvarez Martínez, abbiamo portato a casa un attaccante che ama l’area di rigore, istinto di cui la squadra ha bisogno, dobbiamo metterlo nelle condizioni di esprimersi. Lo perderemo per un po’ per la nazionale in Uruguay, lo sappiamo, ma avevamo bisogno di lui”.

Assenti i possibili giocatori in partenza? Colpani fermo per lieve fastidio muscolare, Carboni c’è, “se loro non mi chiedono di non essere convocati, per me sono convocabili”.

Serie B, il Monza giovedì 4 in piazza per la presentazione

Il Monza è poi atteso nel cuore della città dopo la trasferta barese: giovedì 4 settembre, nel giorno dell’apertura del calendario di FuoriGp in occasione del Gran premio di Formula 1, la squadra farà la sua presentazione ufficiale in piazza Trento e Trieste alle 19.30. “Un’occasione speciale per tutti i tifosi, che potranno accogliere la squadra e trasmettere il proprio entusiasmo in vista di una stagione da vivere insieme da protagonisti“, ha scritto la società.