Calcio Serie B, il Monza a Bari per il bottino pieno: la probabile formazione

Al netto di come finirà, non si può dire il Bari non sia uscito rinforzato da questo mercato. Il prossimo avversario del Monza (domenica 31 agosto con fischio di inizio alle 21) non ha speso molto (quasi nulla), ma tra prestiti e svincolati si è praticamente rifatto la rosa per dare a Fabio Caserta un gruppo che, uno volta costituito e trovati i meccanismi, potrà provare a dire la sua per i posti di alta classifica o comunque in zona playoff. Sono arrivati giocatori esperti come il portiere Cerofolini, i difensori Dickmann e Nikolau, i centrocampisti Braunoder, Castrovilli e Verreth e soprattutto gli attaccanti Gytkjaer e Moncini.

La vera perla però è il ritorno di Partipilo, fantasista con numeri interessanti che era riuscito a mostrare soprattutto nell’avventura alla Ternana. Tra i due anni di Serie C e i due di Serie B trascorsi in Umbria ha collezionato 145 presenze e 43 gol. Gioca dietro le punte, raramente da riferimento avanzato, eppure è capace di vedere la porta, seppur la sua caratteristica migliore rimanga la capacità di lanciare i compagni. Dopo Terni, anche a Parma ha dato una bella mano nell’anno della promozione, con 27 presenze e 3 gol. L’impatto con la A è stato però nullo e il successivo prestito al Frosinone è stato rallentato da una frattura al piede. Ora, a trent’anni compiuti ritorna a casa, dove è nato, calcisticamente e non solo, per provare a fare grandi i Galletti.

Serie B, Monza a Bari dell’ex Christian Gytkjaer (fuori per infortunio)

L’inizio della stagione pugliese non è stato eccezionale, ma ha incontrato due pesi massimi: il Milan in Coppa Italia ed il Venezia, tra le favorite della cadetteria, alla prima giornata. Perse tutte e due le sfide, ma l’allenatore non è uscito insoddisfatto.

Rimane qualche dubbio sull’approccio con i veneti, visto che il Bari ha incassato cinque gol nel primo tempo, tre dei quali annullati per azioni giudicate irregolari dall’arbitro o fuorigioco millimetrico. Caserta ha un contratto biennale e carta libera per lavorare con il gruppo e farlo crescere, ma insomma, se davanti il talento non manca, la difesa – nonostante gli interventi estivi e la presenza del terzino goleador Dorval – rimane una preoccupazione per i tifosi ed una questione da risolvere. In vista di domenica sera, uno degli ex, non si offenda Castrovilli, ma decisamente il più importante, Christian Gytkjaer, non sarà però della partita.

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto in seguito al trauma occorso al piede destro hanno rilevato un’infrazione della prima falange del quinto dito. Il calciatore ha già intrapreso il percorso personalizzato di recupero sotto la supervisione dello staff sanitario biancorosso pugliese, ma ci vorrà tempo prima di rimetterlo in campo. Davanti la prima opzione rimane dunque Moncini.

Serie B, Monza a Bari: la probabile formazione di mister Bianco

In casa Monza, sono sempre fuori per infortunio Bakoune, Zeroli e Forson. Per il resto, l’incognita maggiore rimane il mercato. Salvo nuove cessioni, la formazione iniziale non cambierà molto. Soprattutto in difesa, il terzetto composto da Izzo, Ravanelli e Lucchesi ha sostanzialmente bloccato il Mantova tutto.

C’è ancora qualche automatismo da perfezionare e l’interazione tra i reparti va sicuramente registrata, ma anche Bianco punta molto sulla retroguardia, tanto di aver fatto notare la rete inviolata nel post partita.

La Serie B non è la classica di un giorno, ma una corsa a tappe, seppure in questo ideale Giro d’Italia quella di Bari sembra già oggi una fermata diversa, più importante, per dare un segnale a tutti.