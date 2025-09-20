31′ Sampdoria in 10! Espulso Cherubini per un gesto di reazione folle su Izzo

29′ Miracolo di Thiam sul rigore di Barak. Il giocatore ceco apre il piattone sinistro verso il palo alla destra del portiere biancorosso che si allunga da pantere e devia in calcio d’angolo. Il Monza si salva dallo svantaggio.

27′ Rigore per Sampdoria. Grossolana entrata di Lucchesi su Cerubini su un pallone pressoché innocuo in zona dischetto. L’arbitro Abisso non ha dubbi. Il contatto c’è, ma più che un colpo è un appoggio. In ogni caso tanto basta per concedere il tiro dal dischetto.

21′ Nota tattica, leggero adeguamento di Bianco che per trovare palla tra le linee ha deciso di alzare Maric quasi al fianco di Alvarez con Galazzi contemporaneamente abbassato quasi a formare un centrocampo a tre con Obiang e Pessina, consentendo a quest’ultimo di sganciarsi più frequentemente dalla linea

20′ Lunghe fasi di possesso brianzolo, favorite da un discreto – seppur anonimo – palleggio e da una prontissimo recupero del pallone in riaggressione sugli avversari

18′ Donati ha organizzato il centrocampo in modo da imbrigliare Pessina e Obiang, di circondali con quattro giocatori e rendergli impossibile uscire di gabbia con una manovra pulita

14′ Troppo statico il gioco del Monza in questi primi minuti. Non manca il palleggio sulla trequarti difensiva, ma non c’è la profondità, se non in qualche lancio lungo dalle retrovie, e nemmeno l’ampiezza.

11′ Nella Curva Davide Pieri spunta uno striscione di omaggio per Vincenzo Iacopino, ex “giocatore, dirigente e soprattutto amico”

8′ Episodio dubbio in area doriana. Nasce tutto da una buona protezione palla di Maric sulla trequarti e successiva apertura di fantasia di Galazzi che trova il filtrante per Azzi. L’ex esterno della Cremonese passa dietro all’avversario, s’infila in area e solo a cinque metri dal traguardo va a contrato con Coucke. Il rimpallo lascia la palla in zona e ne viene fuori un contatto tra un difensore e lo stesso Azzi. Per l’arbitro è solo calcio d’angolo. Qualche dubbio rimane. Dalla bandierina nessun pericolo.

4′ Inizio di battaglia in mezzo al campo: si capisce subito quale sarà il piano partita della Sampdoria, buttarla sugli scontri fisici ed evitare di far decollare il ritmo del match

1′ Fischio d’inizio all’U-Power Stadium. Bianco costretto a rinunciare a Keita Balde e Mota Carvalho per problemi muscolari. Panchina anche per Colpani, non ancora recuperato. Scelta tecnica per Birindelli. Dall’altra parte, Sampdoria reduce da quattro sconfitte in quattro partite ufficiali in stagione, ma con un seguito impressionante di duemila tifosi in curva ospiti. Donati, a rischio panchina, tiene ancora seduto Coda, pronto a lanciarlo eventualmente nel secondo tempo.

Le formazioni ufficiali

MONZA (3-4-2-1) Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Ciurria, Pessina, Obiang, Azzi; Galazzi, Maric; Alvarez. All.: Bianco

SAMPDORIA (3-4-2-1) Coucke; Riccio, Hadzikadunic, Vulikic; De Paoli, Henderson, Abilgaard, Venuti; Barak, Cherubini; Cuni. All.: Donati

Fischio d’inizio alle 17.15 di sabato 20 settembre, all’U-Power stadium, per la sfida tra Monza e Sampdoria nel quarto turno del campionato di calcio di Serie B. Conclusa la rifinitura della vigilia, mister Paolo Bianco ha convocato 27 calciatori: Pizzignacco, Brorsson, Lucchesi, Izzo, Azzi, Maric, Caprari, Ravanelli, Obiang, Delli Carri, Sardo, Keita, Birindelli, Thiam, Colombo, Galazzi, Álvarez, Ciurria, Capolupo, Colpani, Pessina, Domanico, Petagna, Strajnar, Carboni, Mota Carvalho, Diene.

Il Monza ci arriva in 12esima posizione, con la vittoria al debutto in casa con il Mantova, il pareggio di Bari e la sconfitta rimediata sul campo dell’Avellino. È andata peggio alla Sampdoria, 20esima e ultima in classifica che ha perso nell’ordine con Modena, Südtirol e Cesena.