Calcio, Galliani lascia il Monza americano: «Non sarò presidente, una scelta difficile»

Con la chiusura dell’affare tra Beckett Layne Ventures e Fininvest, Adriano Galliani, vicepresidente vicario e amministratore delegato di tutta l’epoca berlusconiana, lascia ufficialmente il Monza.

La decisione è stata comunicata tramite nota diffusa nei minuti successivi alla ratifica, avvenuta alle 11.

«Questa mattina ho comunicato alla nuova proprietà, che ringrazio sinceramente per l’opportunità, e a Fininvest la mia decisione di non accettare l’incarico di Presidente dell’AC Monza che mi è stato offerto. È stata una scelta difficile, sono nato e cresciuto a Monza, il Monza è la squadra di calcio per cui tifo dall’età di 5 anni, ho preso questa decisione per potermi dedicare al meglio alle altre attività in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietà e al nuovo management la massima libertà di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti per il futuro del club. Tra questi, naturalmente, l’obiettivo prioritario di riportare il Monza in Serie A: un traguardo storico, raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando così il desiderio del Presidente Silvio Berlusconi».

Dunque per Adriano Galliani un addio al Monza che era nell’aria ormai da qualche settimana. Sul tavolo c’è un’offerta per tornare al Milan con un ruolo politico di super consulente.