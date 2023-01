Calcio Monza: dall’Inter l’argentino Carboni classe 2003, terzino duttile e talentuoso

Nuovo terzino sinistro per il Monza: arriva dall’Inter via Cagliari Franco Ezequiel Carboni. Prelevato a titolo temporaneo dalla società milanese, con diritto di riscatto e controriscatto, l’esterno mancino completerà la fascia alle spalle di Carlos Augusto. Nato a Buenos Aires il 4 aprile 2003, figlio di Ezequiel Carboni visto in Serie A con la maglia del Catania e attuale allenatore delle giovanili biancorosse, è cresciuto nel vivaio del Lanús prima dello sbarco in Italia nel 2019, nel settore giovanile del Catania.

Calcio Ac Monza Carboni e Galliani

Carboni al Calcio Monza, convocato anche in Champions

Notato dall’Inter, viene acquisito e diventa presto grande protagonista della squadra Primavera, con cui colleziona 41 presenze e vince il campionato nella stagione 2021/22. Esterno duttile e talentuoso, veste la maglia della rappresentativa azzurra Under18 e poi dell’Under20 e della nazionale maggiore argentina, mentre si allena anche con la prima squadra per essere convocato in qualche gara di Champions League nel 2022. Negli ultimi sei mesi è stato al Cagliari in Serie B, dove ha raccolto 13 presenze e un assist in campionato. Ora al Monza per chiudere la stagione del salto definitivo tra i grandi.