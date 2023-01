Serie A Monza-Sassuolo: Dionisi “Abbiamo avuto tante occasioni e i giocatori hanno risposto bene”

Nella 19^ giornata di Serie A il Monza impatta 1-1 contro il Sassuolo: al vantaggio iniziale di Ferrari ha replicato la rete di Caprari. A fine partita, nella sala stampa dello U-Power Stadium, è intervenuto l’allenatore dei neroverdi, Alessio Dionisi, che ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi:

«Commento sulla gara odierna? La prestazione è positiva, le occasioni più importanti le abbiamo avute noi. Berardi nel volume di gioco ha fatto tantissimo. Avrebbe bisogno di minuti per recuperare la condizione. Oggi infatti al 70′ era in difficoltà fisica. È un calciatore troppo importante per essere messo in discussione. Il Sassuolo non vince da tre mesi, si sente in discussione? La Serie A è difficile e poi nel mezzo c’è stata la sosta.

Serie A Monza-Sassuolo: Dionisi e il giudizio sui singoli

Giudizio su Thorsverdt? Cerco di valorizzare i giovani, lui è giocatore prestativo che ha giocato in un altro campionato, in quello belga e dunque si deve adattare anche al nostro.

Frattesi? Ha fatto bene, non ho timore di perderlo ma per avere conferma chiedete ai nostri dirigenti. I nostri giocatori rimangono a Sassuolo.

Commento sul match? Aiutare il compagno dovrebbe essere scontato. Abbiamo il rammarico perché i giocatori in campo volevano vincere. Per quanto riguarda il gol subito non siamo la squadra dell’anno scorso: quest’anno dobbiamo essere più cinici in fase offensiva ma anche in fase difensiva.

Serie A Monza-Sassuolo: Dionisi “Non è come l’anno scorso”

Rosa con potenzialità superiori. Avete trovato la soluzione? A Firenze abbiamo fatto una prestazione positiva, l’atteggiamento e la condizione stanno crescendo. Diversi giocatori hanno un potenziale da esprimere. La sconfitta contro la Sampdoria ci ha fatto impaurire, dobbiamo avere fiducia in quello che facciamo. Sono pronto a scommettere che queste squadra esprimerà il suo potenziale

Traoré? È uno dei tre giocatori che devono recuperare la condizione fisica: per noi è importante e per abnegazione sta facendo meglio dell’anno scorso. Ora deve trovare la sua migliore condizione. È chiacchierato perché è un giocatore bravo: essendo giovane non sa gestire ancora bene le situazioni di mercato».