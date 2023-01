Serie A, Monza-Sassuolo LIVE 1-1: Caprari replica a Ferrari, gara ricca di emozioni

⚽️⚽️⚽️ GOOOOOOOOOLLL!!! HA SEGNATO CAPRARI ⚽️⚽️⚽️

⚪🔴 10′ st Slalomeggia Mota Carvalho sull’out di sinistra, passaggio in area di rigore per il colpo di tacco di Colpani che è anticipato sul più bello da Ferrari.

⚪🔴 6′ st Azione biancorossa in bello stile: Caprari lancia sulla destra Mota Carvalho che va sul fondo e mette in mezzo, Erlic evita guai peggiori e si rifugia in corner.

⚪🔴 2′ st Corner per il Monza: batte Colpani, Machin raccoglie la sfera e calcia col destro, respinge la difesa neroverde.

📣 INIZIA LA RIPRESA ALLO U-POWER STADIUM!

🔄🔄🔄 1′ st Triplo cambio nel Monza: al posto di Marlon, Birindelli e Petagna entrano Pablo Marí, Colpani e Mota Carvalho.

⏳​ Finisce il primo tempo allo U-Power Stadium. Gara piacevole ed equilibrata condita da diverse occasioni da gol per entrambe le compagini. Sassuolo avanti di misura, grazie alla rete siglata da Ferrari al 13′ della prima frazione di gioco.

⚪🔴 44′ pt Questa volta tocca a Pessina, servito da Petagna, che dall’interno dell’area di rigore calcia con un sinistro radente che è respinto a dovere dalla difesa emiliana.

⚪🔴 43′ pt Risponde la squadra biancorossa: traversone dalla destra di Ciurria per Carlos Augusto che prende la mira e sfodera un sinistro velenoso che sfiora l’incrocio dei pali.

⚫🟢 40′ pt Defrel allarga a destra per Berardi, il nazionale italiano avanza con la sfera e serve l’accorrente Laurienté che calcia col destro di prima intenzione e lambisce la traversa. Sassuolo vicino al raddoppio.

⚫🟢 38′ pt Laurienté entra in area di rigore e cade a terra: l’arbitro Prontera è attento, non abbocca alla simulazione e lo ammonisce senza l’ausilio del VAR. 🟨

⚫🟢 36′ pt Azione in contropiede della squadra di Dionisi, Laurienté serve Berardi che carica col destro da fuori area, palla abbondantemente a lato.

⚪🔴 32′ pt Splendida palla col contagocce in verticale di Caprari a trovare Petagna che controlla, non fa in tempo a calciare e scarica dietro la sfera per la potente conclusione di capitan Pessina che è ribattuta da Rogerio. Palla che sarebbe terminata fuori.

⚫🟢 26′ pt Azione corale neroverde, la sfera giunge a Laurienté che dal versante sinistro si destreggia e rientra sul destro, fendente a giro a cercare l’angolino, palla a lato di poco.

⚪🔴 22′ pt Traversone dal fondo di Caprari ad imbeccare Ciurria, Ferrari è in giornata di grazia e anticipa di testa in modo imperioso il numero 84 biancorosso.

⚫🟢 13′ pt Neroverdi in vantaggio, a sorpresa, al primo affondo: corner di Traoré, Frattesi non ci arriva di un soffio, la sfera giunge a Ferrari che da pochi passi, col ginocchio, sigla il tap-in vincente. Sassuolo avanti nel punteggio.

⚽️⚽️ GOL DEL SASSUOLO ⚽️⚽️

⚪🔴 10′ pt Ancora corner per la formazione di Palladino: batte Ciurria, respinge la difesa neroverde. La sfera giunge a Petagna, assist col tacco per Caprari che colpisce di prima intenzione ma Erlic si immola e in scivolata fa muro negandogli la conclusione nello specchio della porta.

⚪🔴 6′ pt Il primo corner è a favore del Monza: calcia Ciurria dalla bandierina a cercare Petagna che non impatta bene e l’azione sfuma.

⚪🔴 4′ pt Il primo sussulto del match è di marca biancorossa: Pessina va sul fondo e mette in mezzo per l’accorrente Birindelli che colpisce al volo con un tiro fuori misura. Palla a lato di molto.

📣 INIZIA IL MATCH ALLO U-POWER STADIUM!

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Alessandro Prontera della sezione di Bologna. Gli assistenti sono Ranghetti e Fiore; il quarto uomo: Gualtieri. VAR: Di Paolo, AVAR: Abbattista.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

La 19^ giornata del Campionato di Serie A mette di fronte Monza e Sassuolo: i biancorossi di Palladino, dopo la fresca eliminazione in Coppa Italia contro la Juventus, vogliono continuare a stupire in campionato dopo quattro risultati utili consecutivi; i neroverdi di Dionisi vogliono cancellare la crisi e invertire la rotta dopo quattro sconfitte consecutive.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Birindelli, Machin, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Pablo Marí, Rovella, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Sensi, Antov, Colpani, Bondo, Carboni, Mota Carvalho, D’Alessandro, Vignato. All. Raffaele Palladino.

⚫🟢 SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Traoré; Berardi, Defrel, Laurienté. A disposizione: Zacchi, Russo, Marchizza, Ayhan, Henrique, Harroui, Alvarez, Ceide, Antiste, Maxime Lopez, Thorstvedt, Tressoldi, Kyriakopoulos. All. Alessio Dionisi.