Calcio, l’Fbc Seregno propone al Seregnello l’appuntamento con la “Xmas Cup”

Dopo gli ottimi riscontri fatti registrare mercoledì 1 novembre dalla “Ghost Cup”, l’Fbc Seregno, neonata società che si prefigge di mantenere in vita, grazie a centoventi tesserati nati dal 2011 in avanti, la tradizione calcistica seregnese, dopo l’ingloriosa uscita di scena del 1913 Seregno, ormai classificato come realtà inattiva dalla Figc, propone per domenica 10 dicembre, al centro sportivo Seregnello di via Platone, la “Xmas Cup”.

Calcio: il programma degli Under 12

La manifestazione vedrà impegnati in mattinata gli Under 12-Esordienti 2012. Questo è il calendario del girone unico: ore 9.30, Fbc Seregno–Milan Women; ore 10, Rhodense–Ausonia; ore 10.30, Ausonia–Milan Women; ore 11, Fbc Seregno–Rhodense; ore 11.30, Milan Women–Rhodense; ore 12, Fbc Seregno–Ausonia; ore 12.30, premiazioni.

Calcio: il calendario degli Under 13

Nel pomeriggio, invece, la scena se la prenderanno gli Under 13-Esordienti 2011. Il programma delle gare è il seguente: ore 14, Fbc Seregno–Alcione; ore 14.30, Ausonia–Rhodense; ore 15, Ausonia–Alcione; ore 15.30, Fbc Seregno–Rhodense; ore 16, Alcione–Rhodense; ore 16.30, Fbc Seregno–Ausonia; ore 17, premiazioni.