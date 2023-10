Calcio, l’Fbc Seregno debutta ufficialmente con la “Ghost Cup”

«È il primo evento che come Fbc Seregno abbiamo pensato, anche per presentarci dopo i due mesi iniziali di attività». Il presidente Claudio Pozzi inquadra così la “Seregno Ghost Cup”, manifestazione riservata alla categoria Under 10, che mercoledì 1 novembre, a partire dalle 14, sarà di scena al centro sportivo Seregnello di via Platone a Seregno e regalerà finalmente a tutti gli appassionati, orfani loro malgrado di una società che rappresenti la città a livello Seniores, un’impressione di normalità.

Calcio: presenti sette società professionistiche

Nell’occasione, gli azzurrini sfideranno i pari età di sette realtà professionistiche: Atalanta, Inter, Lecco, Monza, Pro Patria, Pro Sesto e Renate. «La formula -prosegue Pozzi, che ha promosso la nascita dell’Fbc Seregno insieme all’amico Antonio Santorelli, per garantire un futuro al vivaio locale, dopo le arcinote problematiche che hanno interessato il 1913 Seregno e che hanno portato alla sua mancata iscrizione ad un campionato federale da parte del patron Fabio Iurato– prevede un girone unico, con partite di sola andata, in modo da permettere a tutte le partecipanti di confrontarsi tra loro». La chiosa riassume al meglio le aspettative: «Abbiamo voluto fare le cose in grande, invitando società blasonate, perché desideriamo che i nostri piccoli atleti possano vivere un’esperienza importante per la loro crescita, personale e sportiva».