Calcio, la Folgore Caratese torna alla vittoria: Legnano al tappeto nel recupero

Con un gol di Roberto Esposito in pieno recupero la Folgore Caratese porta a casa tre punti d’oro ma soprattutto esce dalla zona playout e può festeggiare la prima vittoria con in panchina l’allenatore Carmine Parlato. La precedente risaliva addirittura all’1 novembre 2023. A decidere le sorti del match sono state le prodezze degli attaccanti Barranco e Roberto Esposito, prelevati di recente dall’Albenga dove si erano segnalati per le loro doti tecniche e realizzative.

Serie D: primo tempo molto equilibrato

I due marcatori di giornata esultano

Inizio di partita con l’omaggio a Bernardo Muneratti, dirigente accompagnatore della squadra, per oltre vent’anni, scomparso di recente. La Folgore Caratese scende in campo fortemente motivata e già nella prima fase di gioco con le percussioni di Scapuzzi e Panatti costringe la squadra lilla agli straordinari. Il Legnano si fa vedere in avanti per la prima volta al 27’, quando conquista il suo primo calcio d’angolo non sfruttato da Staffa e al 34′ la Folgore sblocca il risultato, con il greco Balamotis che dalla destra mette dentro un pallone preciso per Barranco, che mette alle spalle di Ravarelli. La reazione del Legnano è immediata ed il pareggio arriva dopo due minuti: assist di Chiemerie per Bardelloni che con un pallonetto di testa beffa Viscovo.

Serie D: nella ripresa fiato sospeso fino al recupero

Le due squadre ripartono dopo la pausa con le stesse formazioni e il primo quarto d’ora della ripresa non offre molte emozioni, sino al 65′ quando la Folgore con Balamotis costringe ad una grande parata con i piedi di Ravarelli, poi sulla ripartenza il contropiede dei lilla non crea pericoli a Viscovo. All’85’ grande parata di Ravarelli che salva in angolo un colpo di testa dell’ex Arpino su cross da punizione di Roberto Esposito. Al 92′ Nunes De Melo ha una grande occasione per chiedere la partita, ma la difesa di casa ha la meglio. Nell’azione successiva Ravarelli manda in corner un tiro pericoloso di Barranco. Quando il recupero sta per finire Cavallini parte in contropiede sulla sinistra, serve Barranco che mette in mezzo dove Roberto Esposito con un tocco preciso centra l’angolino alla destra di Ravarelli.

Serie D: ora la trasferta a Piacenza

Prossima partita della Folgore Caratese mercoledì 17 gennaio alle 18 in trasferta: allo stadio Garilli affronta il Piacenza.

Serie D: il tabellino del match

Folgore Caratese-Legnano 2-1

Marcatori: 34′ Barranco (FC), 36′ Bardelloni (L), 93′ Esposito Roberto (FC).

Folgore Caratese: Viscovo, Marchi, Arpino, Floridia (71′ Silano), Panatti (83′ Caporali), Scapuzzi (71′ R. Esposito), Esposito Nicolò, Rosa (63′ Bright), Cavallini, Balamotis, Barranco. A disposizione: Macchi, Nicolini, Santambrogio, Dugo, Corbo. All.: Parlato.

Legnano: Ravarelli, Silvestre, Annan, Picchi, Becchi, Bagatini Marotti, Staffa (71′ Marchetti), Malagò, Chiemerie (49′ Sangare), Bardelloni, F. Esposito (59′ Nunes De Melo).

A disposizione: Mazzi, Lomolino, Todaj, Serafini, Sclafani, Bingo. All.: Zattarin.

Arbitro: Bernardini di Ciampino

Recuperi: 2′ p.t. – 4′ s.t.