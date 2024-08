Calcio: il Trofeo Berlusconi sostiene gli atleti paralimpici con maglie speciali

La seconda edizione del “Trofeo Silvio Berlusconi”è sempre nel segno della solidarietà. L’incontro che vedrà protagoniste AC Milan e AC Monza, per ricordare il Presidente Silvio Berlusconi che ha fatto la storia di entrambi i club si disputerà martedì 13 alle 21 allo stadio San Siro. Per l’occasione, Monza e Milan scenderanno in campo con maglie speciali, decorate con una patch esclusiva dedicata al presidente, sempre sensibile alle tematiche sociali. Le maglie saranno messe all’asta sul sito matchwornshirt.com a partire dal fischio d’inizio.

Calcio: il Trofeo Berlusconi e le maglie all’asta

I proventi raccolti saranno destinati a Fondazione Milan che li utilizzerà per sostenere la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) delle squadre affiliate a Milan e Monza. Fondazione Milan è da sempre impegnata nel promuovere l’accesso allo sport per ragazzi e ragazze con disabilità, attraverso il programma Sport for All. L’iniziativa benefica, sulla scia delle prossime Paralimpiadi in programma a Parigi dal 28 agosto all’8 settembre, promuove il Calcio Paralimpico, supportando le squadre affiliate a Milan e Monza che partecipano al campionato DCPS, istituito dalla FIGC nel 2019, per continuare a offrire un calcio inclusivo e accessibile a tutti.