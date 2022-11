Calcio, il Seregno presenta Buglio: l’obiettivo è risalire la classifica

Come avevamo anticipato, è stato ufficializzato mercoledì 2 novembre il cambio della guida tecnica del Seregno. A Maurizio Lanzaro, esonerato dopo il pareggio sul campo della Virtus CiseranoBergamo, è subentrato Francesco Buglio, 65 anni, catanese residente a Viareggio, con una lunghissima esperienza alle spalle. Il nuovo allenatore ha immediatamente incontrato i giornalisti al centro sportivo Seregnello.

Seregno calcio: Buglio punta a fare subito bene

Gli onori di casa li ha fatti il patron Fabio Iurato. «Ringrazio Lanzaro per la collaborazione -ha spiegato- e perché ci ha lasciati un gruppo sano, con un’ottima classifica. Abbiamo però valutato di cambiare e di affidarci ad un mister con un curriculum importante, in grado di avere quelle intuizioni che poi servono per vincere le partite e per fare la differenza alla fine dell’anno». Di suo, Buglio è parso emozionato: «Vengo in una piazza prestigiosa e per questo ringrazio il presidente ed il direttore. La classifica è buona e va a merito del collega che sostituisco. È per il suo lavoro che partirò con qualche vantaggio. Il gruppo tecnicamente può dire la sua. Il primo obiettivo è spostarci dalla parte sinistra della graduatoria, poi se primo, secondo, terzo, quarto o quinto posto fate voi». Ed ancora: «La squadra arriva da due risultati positivi, quindi ha autostima. È diverso quando si subentra dopo quattro o cinque sconfitte. Affronteremo ora una settimana particolare, con l’ambizione di fare una grande partita contro lo Sporting Franciacorta». Il match, come è risaputo, è in calendario lunedì 7 novembre, alle 20.30, allo stadio Ferruccio di Seregno.

Seregno calcio: una torta paesana in caso di filotto

Iurato è quindi tornato a parlare di Lanzaro: «Da esordiente, ha fatto bene in serie C, senza perdere mai in sei gare e sfiorando una salvezza che avrebbe cambiato molte cose. Ero per questo in debito con lui ed ho deciso per la sua conferma. Poi ho riflettuto ed ho scelto di puntare sull’esperienza, in un campionato difficile». Il giro di interventi lo ha infine chiuso Buglio: «I miei moduli preferiti sono il 4-2-3-1 o il 4-3-3, cui la rosa si presta molto bene. Non ho mai avuto a disposizione i giocatori che mi sono stati affidati, ma elementi come Luca Santonocito, Francesco Felleca, Cristiano Bigolin e Giusto Priola li conosco. Il materiale è buono. Il girone è impegnativo. Occorrono umiltà, serietà, professionalità e cultura del lavoro per emergere. Puntiamo ad un filotto, per risalire la graduatoria». Tra il serio ed il faceto, Buglio si è fatto promettere che, in caso di quattro vittorie consecutive, i giornalisti presenti gli offriranno una torta paesana.