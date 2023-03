Calcio, il Seregno in dieci ribalta la Virtus CiseranoBergamo e si avvicina alla salvezza

Risultato fondamentale per il Seregno, nella sua rincorsa alla salvezza nel girone B del campionato di serie D. Allo stadio di via 25 aprile a Carate Brianza, a causa della concomitanza al Ferruccio di Seregno di un impegno interno del Sangiuliano City, gli azzurri hanno sconfitto 2-1 in rimonta la Virtus CiseranoBergamo, uscendo finalmente dalla zona playout, circostanza che consentirà di affrontare con maggiore serenità la trasferta di domenica 12 marzo, alle 14.30, ad Adro, con avversario lo Sporting Franciacorta.

Serie D: ospiti subito avanti con Caraffa

Gli ospiti in attacco nella prima frazione di gioco

Senza Simone Eberini, Antonio Magli ed Andrea Bosco, il tecnico Stefano Di Gioia in avvio è stato costretto a rivoluzionare la difesa, schierando Matteo Cattaneo centrale, al fianco del rientrante Dramane Konatè, e dirottando a sinistra Lorenzo Rusconi. Tempo 5’ e gli ospiti hanno rotto il ghiaccio, centrando il bersaglio con Davide Caraffa, su assist di Samuele Careccia. Colpito a freddo, il Seregno ha reagito, andando vicino al pareggio all’11’ con Christian Silenzi, al 21’ ed alla mezz’ora con Matteo Iurato, prima che al 40’ la traversa fermasse un’inzuccata di Dramane Konatè.

Serie D: decisiva la doppietta di Silenzi nel finale

Una fase del match

Nella ripresa, i brianzoli hanno provato a risalire la china, ma al 26’ sono rimasti in inferiorità numerica, a causa di un fallo da ultimo uomo di Lorenzo Rusconi su Davide Caraffa. La svolta, a quel punto inattesa, è maturata nel finale. Al 42’, da un passo, Zaid Jaouhari ha mancato la deviazione vincente. La scena se l’è presa poi Christian Silenzi, che al 44’ ha trovato il pareggio, bucando Gabriele Cavalieri in diagonale, ed al 48’ ha risolto una mischia con freddezza, piazzando il pallone nel sacco con un piattone di destro.

Serie D: il tabellino del match

Uno stacco aereo di Michel Panatti

Seregno-Virtus CiseranoBergamo 2-1

Marcatori: 5’ p.t. Caraffa (V); 44’ s.t. e 48’ s.t. Silenzi (S).

Seregno: Bonadeo; Santambrogio (19’ s.t. Consonni), Cattaneo, Konatè, Rusconi; Bright, M. Panatti; Valtulini (22’ s.t. Henin), Iurato (39’ s.t. Santonocito), Silenzi (49’ s.t. Cappadonna); Ortolini (33’ s.t. Zangrillo). A disp.: De Bono, S. Molinaro, Goffi e Pozzoli. All.: Di Gioia.

Virtus CiseranoBergamo: Cavalieri; Moioli, Nessi, Gritti, Mosconi (43’ s.t. Palazzi); Manzi, Cazzola, Careccia, Belloli (16’ s.t. Jaouhari); A. Panatti (43’ s.t. Pellegrini), Caraffa (34’ s.t. Vitali). A disp.: Bissa, Tarasco, Monti, Donati e Martinelli. All.: Del Prato.

Arbitro: M. Molinaro di Lamezia Terme.

Note: ammoniti Konatè (S), Belloli (V) e Nessi (V) per gioco falloso; espulso Rusconi (S) al 26’ s.t. per fallo da ultimo uomo su Caraffa. Calci d’angolo: 8-2 per il Seregno. Recuperi: 0’ p.t., 8’ s.t.