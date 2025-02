Una delle migliori prestazioni della stagione, se non addirittura la migliore in assoluto, ha consentito al Seregno Fbc di superare in casa con un secco 2-0 la ColicoDerviese e di staccare così in classifica il Lesmo, fermato sul pareggio (1-1) tra le mura amiche dall’Ars Rovagnate, conquistando il terzo posto in solitaria, dodici punti dietro alla Vis Nova Giussano, che guarda tutti dall’alto, ed a tre lunghezze dall’Ac Lissone, seconda. Il match ha mostrato una squadra in netta crescita rispetto alle prime uscite del 2025, più consapevole della propria forza ed in gran spolvero a livello di condizione fisica.

Calcio: primo tempo di marca azzurra, con Buccini a segno dopo la mezz’ora

L’esultanza degli azzurri, dopo la prima rete di Antonio Buccini

Al via, senza gli squalificati Antonio Gentile e Stefano Papapicco, il tecnico di casa Gabriele Avella ha gettato di nuovo nella mischia Matteo Ferrari, bloccato da qualche settimana a causa di un infortunio, scelto per agire alle spalle di Fabio Lucente e Simone Pontiggia, le due punte di ruolo, mentre in mezzo Antonio Buccini e Simone Giambrone hanno affiancato il playmaker Stefano Baldan. Dopo una fase di studio, al 14’ una sponda di Fabio Lucente ha innescato Antonio Buccini, che di sinistro ha costretto Alessandro Sanvito a rifugiarsi in corner. Al 17’ Simone Giambrone ha servito Matteo Ferrari, che con il mancino non ha inquadrato la porta. Il ghiaccio lo ha rotto al 33’ Antonio Buccini, lestissimo ad avventarsi su un tiro di destro strozzato di Pietro Valtorta ed a depositare in rete da un passo. Nota di merito nella circostanza per Matteo Ferrari, che ha cominciato la manovra difendendo con caparbietà sull’out di destra la palla e scodellandola poi a Pietro Valtorta. Al 41’ proprio Matteo Ferrari è andato vicino al raddoppio: l’ex Ac Lissone ha ricevuto da Fabio Lucente e, con un sinistro da posizione defilata, ha centrato la traversa. Nel recupero, Simone Pontiggia è arrivato per primo su un suggerimento di Fabio Lucente, ma il suo colpo di testa è terminato alto.

Calcio: nella ripresa, Valtorta spegne i sogni di rimonta degli ospiti

Una fase di gioco della ripresa

Nell’intervallo, l’allenatore ospite Danilo Battistini, evidentemente insoddisfatto, ha deciso di lasciare negli spogliatoi Papa Sarr, Christian Viganò e Matteo Del Re, sostituendoli con Sebastiano Sala, Brian Rios e Luca Farina. La triplice mossa ha garantito più peso alla manovra offensiva lecchese, anche se il canovaccio non si è discostato poi di molto da quello del primo tempo. Al 2’ Matteo Ferrari si è accentrato dalla sinistra e di destro, il suo piede debole, ha concluso dal limite, con Alessandro Sanvito che ha bloccato senza patemi. Al 3’ Ameth Fall ha sfidato la sorte dalla distanza, ma il suo destro è sfilato a lato del montante. Al 9’, su un cross di Ameth Fall da destra, Luca Farina è svettato in mezzo all’area azzurra: la sua incornata è risultata tuttavia imprecisa. Al 14’ una svirgolata nel cuore della sua area di rigore di Sebastiano Sala ha liberato Antonio Buccini, che da un metro ha sbattuto su Alessandro Sanvito, bravissimo a sbarrargli la strada in tuffo. L’occasione ha aperto una fase di dominio assoluto dei locali, che hanno avuto il solo torto di faticare a concretizzare. Al 21’ un tentativo di Simone Pontiggia rimpallato si è trasformato in un assist per Jacopo Morello, appena subentrato a Matteo Ferrari: il suo sinistro, non risolutivo, è stato preda ancora di Alessandro Sanvito. Al 24’ Pietro Valtorta ha messo in movimento Simone Pontiggia, sul tirocross del quale Fabio Lucente ha mancato la deviazione vincente da sottomisura. Al 25’ nuovamente Pietro Valtorta ha chiamato in causa Simone Pontiggia, che dai venti metri ha sparato alto. Al 27’ un break di Antonio Buccini ha smarcato Fabio Lucente, che ha visto il suo diagonale sporcato da Ramiro Echeverria, con la palla che si è persa sopra la traversa. Al 29’ Simone Pontiggia ha combinato con Simone Giambrone, che ha alzato troppo la mira e l’opportunità è sfumata. Il premio per la loro superiorità i locali lo hanno ottenuto al 31’, quando Simone Pontiggia ha pescato in un corridoio Pietro Valtorta, che con una botta sul primo palo ha infilato Alessandro Sanvito, firmando il suo primo gol in campionato. I seregnesi hanno infine sfiorato il tris al 41’ con Mattia Citterio, che su un traversone radente dalla destra di Simone Pontiggia ha calciato a botta sicura, trovando sulla sua strada Alessandro Sanvito, che è riuscito ad evitare in tuffo la marcatura.

Calcio: nel turno infrasettimanale, il Civate è atteso al Ferruccio

Nel prossimo turno, il Seregno Fbc mercoledì 19 febbraio, alle 20.30, riceverà allo stadio Ferruccio il Civate.

Calcio: il tabellino del match del Ferruccio

La festa dopo il raddoppio di Pietro Valtorta

Seregno Fbc-ColicoDerviese 2-0

Marcatori: 33’ p.t. Buccini (S); 31’ s.t. Valtorta (S).

Seregno Fbc: Bizzi; Cofrancesco (40’ s.t. Ferracane), Lozza, Bianchi, Valtorta; Buccini (47’ s.t. Fumagalli), Baldan (33’ s.t. Citterio), Giambrone; M. Ferrari (20’ s.t. Morello); Lucente (36’ s.t. Triveri), Pontiggia. A disp.: Guida, Curatolo e Dell’Occa. All.: Avella.

ColicoDerviese: Sanvito; Maffezzini, S. Ferrari, Echeverria, Sarr (1’ s.t. Sala); Calvi (40’ s.t. Maugeri), Raba; Diop (25’ s.t. Battistessa), Viganò (1’ s.t. Rios), Fall; Del Re (1’ s.t. Farina). A disp.: Razza, Conconi, Vassanelli e Dell’Era. All.: Battistini.

Arbitro: Corna di Bergamo.

Note: ammoniti Baldan (S) e Giambrone (S) per gioco falloso, Citterio (S) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo: 8-2 per il Seregno Fbc. Recuperi: 1’ p.t., 6’ s.t.