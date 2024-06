Calcio: il San Carlo Nova vince la Coppa Plus, è campione provinciale anche con l’Open A

La San Carlo di Nova Milanese conquista il titolo di campione provinciale con la squadra Open A. Domenica sera la finalissima contro la squadra Olmi di Milano ha visto i gialloblu allenati da Christian Pozzi e Roberto Sala avere la meglio per 2-1.

«È stata una bella finale – ha commentato mister Pozzi – equilibrata tra due squadre che hanno giocato un buon calcio».

Calcio: il San Carlo Nova vince la Coppa Plus, la partita

Sono i novesi a passare in vantaggio al 20’ del primo tempo con Farruggia che raddoppia a metà del secondo tempo. Gli avversari accorciano le distanze con una rovesciata a tre minuti dalla fine, ma è la San Carlo ad alzare la Coppa Plus. Una bella soddisfazione che corona una stagione già premiata con la promozione in Eccellenza sancita dalla matematica agli inizi a giugno.

Calcio: il San Carlo Nova vince la Coppa Plus, le finaliste

Archiviato il campionato, c’era da incoronare la squadra regina della stagione, quattro le contendenti: oltre alla San Carlo, l’Equipe 2000 di Cesano, l’Olmi e il San Luigi di Cormano. I novesi hanno affrontato quest’ultimi nella semifinale vinta per 2-1 con reti di Recchia e Salari. L’Olmi ha avuto la meglio sull’Equipe 2000, quindi la finalissima giocata domenica sera in campo neutro a Rozzano.

Calcio: il San Carlo Nova vince la Coppa Plus, la soddisfazione del presidente

Una bella vittoria per una squadra composta da ragazzi nati dal 2002 indietro. «È stata un’ottima stagione per il calcio a 11 – ha sottolineato Alberto Vanzati, presidente del Gruppo Sportivo San Carlo – espressione del lavoro di tutta la società: ogni anno c’è un passaggio di ragazzi dalla squadra degli juniores alla Top Junior alla Open A: la collaborazione è importante. Le due vittorie della categoria Open A e Top Junior ci gratificano molto».

Con la finale di domenica si concludono gli impegni ufficiali di una stagione da annali. Gli allenamenti riprenderanno a fine agosto. Il campionato di Eccellenza inizierà a fine settembre.