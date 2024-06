Calcio: Lega pro al via il 24 agosto, Eccellenza l’8 settembre; Base e Muggiò premiate per i giovani

La stagione agonistica 2024-2025 del pallone è già iniziata. Per i campionati regionali il Comitato lombardo FIGC, infatti, ha annunciato la norma per l’impiego obbligatorio dei giovani nonché la data di inizio per i Campionati Eccellenza e Promozione.

Calcio: Eccellenza al via l’8 settembre

Questo lo stralcio del comunicato. “Il Consiglio Direttivo regionale ha sviluppato le tematiche legate all’impiego dei giovani, dopo aver ascoltato le società militanti nei campionati di Eccellenza e Promozione, è stata verificata l’estesa maggioranza nella volontà di mantenere l’obbligatorietà di due giovani”. Quanto alle annate, il Direttivo ha deliberato che l’obbligo verterà su un calciatore nato dall’1 gennaio 2004 ed uno nato dall’1 gennaio 2005 per entrambe le categorie già nella stagione 2024/2025.

Inoltre ha comunicato che i Campionati regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria inizieranno domenica 8 settembre 2024.

Calcio: il Progetto valorizzazione giovani calciatori

Per quanto concerne il Progetto di valorizzazione dei giovani calciatori, il CRL Figc ha pubblicato l’elenco delle società che hanno preso parte al Campionato Eccellenza e che hanno impiegato dei calciatori più piccoli durante l’ultima stagione. Nell’elenco compaiono le società Base 96 Seveso e Muggiò: entrambe riceveranno un premio di tremila Euro. Da segnalare inoltre che il Magenta classificatosi al secondo posto nel Girone A di Eccellenza, grazie al pareggio (2-2) conquistato in terra veneta contro l’Unione Rocca Altavilla, ha ottenuto la promozione in Serie D nel turno finale dei play off, dopo lo 0-0 nella gara di andata.

Calcio: Lega pro al via il 24 agosto, Coppa Italia l’11 e 18 agosto

Anche la Lega Pro ha comunicato la data del prossimo Campionato di Serie C. Si parte il 24-25 agosto, con una sosta il 26 dicembre, tre turni infrasettimanali (da definire) e l’ultima giornata il 27 aprile 2025. La Coppa Italia si gioca l’11 e il 18 agosto. Il calendario inoltre sarà varato una volta definito l’organico, con l’ingresso del Milan U23, al posto dell’Ancona. Le squadre B di Juventus e Atalanta, oltre al Milan, saranno suddivise nei tre gironi.