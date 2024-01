Calcio, il Renate sbanca il campo di Vercelli: decide una prodezza di Baldassin

Terza vittoria di fila per il Renate che sbanca il fortino della Pro Vercelli dell’ex Andrea Dossena, ancora imbattuta allo stadio Silvio Piola: decisiva al 46’ la rete di testa di Baldassin. Sbloccato il risultato la squadra di mister Alberto Colombo ha mostrato solidità difensiva per cui, con il successo conquistato in Piemonte, si è posizionata provvisoriamente all’ottavo posto a quota 29 punti, in piena zona play off. Questa vittoria rappresenta quindi un passo importante per la squadra presieduta da Gigi Spreafico, rigenerata, soprattutto nel morale, dopo l’arrivo del nuovo allenatore ed in seguito dagli innesti di Paudice e Bocalon.

Serie C: la vittoria nerazzurra è meritata

Per tutto il primo tempo la partita si è mantenuta equilibrata, grazie alle brillanti prestazioni dei rispettivi reparti difensivi. Maggio, per la Pro Vercelli, ha avuto un’opportunità per sbloccare il punteggio, imitato da Bosisio che ha tentato una conclusione dalla distanza, ma il suo tiro è finito a lato di qualche metro. Nel corso dei primi venti minuti del secondo tempo della sfida la situazione è cambiata con il gol di Baldassin. Sbloccato il punteggio, il Renate ha contenuto la reazione della Pro Vercelli e soprattutto ha meritato di portare a casa il prezioso risultato.

Serie C: il tabellino del match

PRO VERCELLI-RENATE 0-1

Marcatore: 46′ Baldassin (R).

Pro Vercelli (4-3-3): Sassi; Iezzi, Parodi, Camigliano, Carosso; Iotti, Santoro, Haoudi; Mustacchio (dal 64′ Petrella), Nepi (dal 64′ Comi), Maggio. A disposizione: Ghisleri, Valentini, Emmanuello, Condello, Casazza, Contaldo, Citi, Rutigliano, Sibilio, Forte, Pesce, Vaccarezza. All.: Dossena.

Renate (3-4-3): Fallani; Bosisio, Alcibiade, Auriletto; Anghileri, Baldassin, Esposito (dall’89’ Gasperi), Possenti; Currarino, Bocalon (dal 76′ Sorrentino), Paudice (dal 46’ Tremolada). A disposizione: Ombra, Procaccio, Amadio, Vimercati, Bracaglia, Garetto, Bianchimano. All.: Colombo.

Arbitro: Simone Gavini di Aprilia.

Ammoniti: Possenti (R), Tremolada (R), Santoro (PV), Parodi (PV), Alcibiade (R), Sorrentino (R).