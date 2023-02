Calcio, il Renate atteso sul campo di un Vicenza in piena crisi

Renate a corrente alternata. È questo il verdetto delle ultime gare disputate dalle pantere nerazzurre che, finora, nel 2023 non hanno avuto la giusta continuità per restare aggrappati alle primissime posizioni in classifica. Di certo, appare evidente la flessione nei match disputati al “Città di Meda”, dove i ragazzi di Andrea Dossena faticano a produrre gioco e soprattutto a vincere. Dopo la serie di tre successi consecutivi, sono arrivate due brucianti sconfitte contro Pro Patria e Trento, formazioni che hanno vinto facendo letteralmente il minimo sindacale, aiutate anche dalla Dea del calcio. Certo, per una squadra votata ad un calcio propositivo, fatto di fraseggi insistiti palla a terra, il manto erboso casalingo è a dir poco penalizzante, ma non può bastare come alibi per spiegare il solo gol (decisivo, di Esposito contro la Pro Vercelli) negli ultimi 270’ davanti al pubblico amico.

Serie C: nerazzurri in difficoltà sul campo di casa

Dopo aver perso Maistrello, il Renate non ha più un riferimento preciso e “consistente” là davanti, e contro squadre dal pronunciato assetto difensivo, trovare la via del gol è sempre più difficile. Ecco perché in trasferta (vedi Pordenone), contro formazioni che devono fare la partita, i nerazzurri hanno difficoltà decisamente minori nel ripartire sfruttando la tecnica e la velocità di giocatori come Saporetti, Anastasia e Sorrentino. Sabato 11 febbraio, alle 17.30, il Renate sarà atteso da un incontro tanto affascinante quanto difficile, sul campo del Vicenza in piena crisi d’identità. Un esame probante, ma che le pantere devono necessariamente affrontare con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere.

Serie C: la sfida tra Davide e Golia

Se mettiamo a confronto le due rose e le due società, si può tranquillamente parlare di Davide contro Golia, ma non c’è momento migliore per affrontare i biancorossi, reduci da tre k.o. filati che hanno messo in (forte) discussione la panchina di mister Modesto. Patron Renzo Rosso, a margine dell’impietoso 2-0 rimediato dalla Pro Patria, aveva addirittura fatto trapelare la volontà di mollare tutto, salvo poi ripensarci nelle ore successive. Il LaneRossi è in ritiro punitivo da una settimana, e se le cose dovessero prendere una brutta piega contro i nerazzurri, la contestazione del “Menti” si farebbe ancora più pesante. Ecco perché il Renate deve affrontare la sfida con serenità, conscio di avere caratteristiche che possono far male ad un avversario quotatissimo ma in aperta crisi di fiducia. Guai a giocare con l’obiettivo di non perdere, sarebbe un peccato davvero capitale…