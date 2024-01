Calcio, il Monza apre contro l’Empoli un fondamentale ciclo di scontri diretti

Dopo la sconfitta casalinga con la capolista Inter, il Monza riparte dal Castellani di Empoli con piena consapevolezza che una vittoria indirizzerebbe in pieno la corsa per la salvezza. Nonostante il grande divario in classifica, si tratta di uno scontro diretto. Sia Palladino che la piazza hanno già dimostrato di intenderlo tale. Martedì a Monzello è comparso uno striscione d’incitamento da parte della curva (“Insieme più che mai, forza bagaj”) e alla vigilia lo stesso tecnico, che sarà in tribuna in quanto squalificato, ha chiesto la massima attenzione alla squadra: «È uno scontro diretto. Hanno appena cambiato allenatore e c’è sempre una scossa in questi casi. Conosco molto bene mister Nicola, sono stato anche allenato da lui, so che ci possono mettere in difficoltà, ma ho visto una grande settimana e ho buone sensazioni».

Calcio: da migliorare l’attenzione nella fase iniziale

Sicuramente bisogna ripartire da una rinnovata attenzione ai primi minuti di gioco, perché il Monza è la peggior formazione della serie A per gol subiti nel primo quarto d’ora, sono 9, e ne ha presi anche 7 negli ultimi minuti: «Dati che ci devono far riflettere, ma non riusciamo a capire come sia possibile, perché la squadra quando entra in campo sa cosa deve fare. Di contro però tutte le volte che siamo andati in vantaggio non abbiamo mai perso e dobbiamo puntare a questo».

Calcio: Izzo e Pablo Marì sono disponibili

Per quanto riguarda lo schieramento titolare, in infermeria si aggiungono a Di Gregorio e Caprari, anche Vignato e Cittadini, mentre Machin è in Coppa d’Africa. Sono però pienamente recuperati Izzo e Pablo Marì, che dovrebbero essere lanciati dal primo minuto in difesa, con un turno di riposo, almeno dall’inizio, per D’Ambrosio ed il ritorno a centrocampo di Gagliardini. Rientra tra i papabili per una maglia da titolare anche Kyriakopoulos, mentre è probabile l’utilizzo a gara in corso per l’ex Maldini. Davanti il ballottaggio è tra Colpani e Carboni, per affiancare Mota e Colombo. Il girone d’andata è stato eccezionale, con 25 punti conquistati chiuso come prima della parte destra della classifica, il Monza non ha mai perso con squadre che seguivano in classifica. All’andata con l’Empoli fu una vittoria netta, l’obiettivo è replicare. La gara apre un ciclo di partite determinanti. Oggi alle 15 al Castellani, domenica 28 gennaio in casa con il Sassuolo, a seguire la trasferta di Udine e l’11 febbraio il rientro all’U-Power Stadium con il Verona. La salvezza passa da queste quattro partite, tutte considerabili scontri diretti.