Calcio, il Coni elimina la seconda sentenza dal sito: il Seregno torna in Eccellenza

L’illusione per il Seregno di vedersi riaperte le porte del campionato di serie D è durata il breve spazio di qualche ora. Poco dopo mezzogiorno di mercoledì 12 luglio, anche a seguito della pubblicazione di un articolo sul nostro sito internet, è stato eliminato dal portale web del Coni il testo della sentenza che respingeva il ricorso presentato dal Breno, per ottenere la vittoria a tavolino nel playout contro gli azzurri. Il provvedimento ha lasciato spazio al dispositivo inerente un altro ricorso, che nulla a che fare con la società brianzola.

Coni: il legale del Seregno scriverà alla Figc

La circostanza lascia pensare che tutto vada ricondotto quindi ad un errore, invero marchiano ed ingiustificabile, come prova la precisione dei riferimenti numerici all’istanza dei bresciani pubblicati nella sentenza. Per parte sua, il Seregno ha affidato ad un legale il compito di scrivere una lettera alla Figc, per informarla dell’accaduto, anche se difficilmente da questo potrà sortire qualcosa.

Coni: ora gli azzurri dovranno iscriversi all’Eccellenza

Ora la priorità in casa azzurra torna ad essere l’iscrizione alla prossima stagione agonistica, nel campionato di Eccellenza. Il comitato regionale della Figc ha prorogato i termini a lunedì 17 luglio, data entro la quale andranno regolarizzate le pendenze arretrate con i tesserati. Viceversa, la domanda andrebbe incontro ad una bocciatura.