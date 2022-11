Calcio, harakiri del Renate: la Pro Sesto rimonta tre gol e passa al Città di Meda

La serie di risultati utili consecutivi del Renate si è interrotta forse nella maniera più inaspettata contro la Pro Sesto. Al Città di Meda, dopo aver subito tre reti, l’allenatore ospite Andreoletti (ex Seregno) ha optato nel secondo tempo per un assetto più offensivo, sostituendo un centrocampista con l’esperto attaccante Capogna (ex Seregno e Lecco) e la partita ha cambiato verso.

Renate-Pro Sesto: una gara dai due volti

Se nel primo tempo la conduzione del gioco era stata esclusivamente in mano al Renate, nella ripresa i padroni di casa si sono sciolti e non riuscivano a contenere le offensive degli ospiti: a testimonianza di ciò prima l’ingenua espulsione di Silva per doppio giallo che ha causato il rigore del provvisorio 3-2 e poi l’espulsione diretta di Angeli per fallo da ultimo uomo. A completare la rimonta è un D’Amico lesto a intervenire prima di tutti su una punizione magistrale degli ospiti, che si è infranta sull’incrocio dei pali.

Renate-Pro Sesto: il tabellino del match

Renate-Pro Sesto 3-4

Marcatori: Silva (R) al 4’, Baldassin (R) al 43’ p.t.; Ermacora (R) all’8’, Corradi (PS) al 14’, Bruschi (PS) su rigore al 27’, Capogna (PS) al 42’, D’Amico (PS) al 48’ s.t.

Renate (4-3-3): Drago 5; Anghileri 6, Silva 5, Angeli 5, Ermacora 6,5; Baldassin 6,5 (dal 20’ s.t. Larotonda 5,5), Esposito 6, Malotti 5,5 (dal 30’ s.t. Squizzato s.v.); Sorrentino 6 (dal 11’ s.t. Sgarbi 6, dal 31’ s.t. Marano s.v.), Maistrello 5, Morachioli 7. A disposizione: Furlanetto, Gavazzi, Ghezzi, Zalli, Rossetti, Simonetti.

Allenatore: Dossena 5.

Pro Sesto (3-4-3): Del Frate 6; Giubilato 6,5 (dal 36’ s.t. D’Amico 7), Marzupio 6,5, Toninelli 6; Boscolo Chio 5,5 (dal 1’ s.t. Marchesi 6,5), Gattoni 5,5 (dal 1’ s.t. Capogna 7), Corradi 6,5, Capelli 6,5; Sala 5,5 (dal 13’ s.t. Bianco 6,5), Gerbi 6,5, Bruschi 7,5 (dal 48’ s.t. Moretti s.v.). A disposizione: Botti, Ferrero, Della Giovanna, Wieser.

Allenatore: Andreoletti 7,5

Arbitro: Pezzopane de L’Aquila 7

Note: paganti 397, incasso non comunicato. Espulsi al 25’ s.t. Silva, Angeli al 46’ s.t. Ammoniti Boscolo Chio (P), Silva (R), Marzupio (R) e Capelli (P). Angoli 1-9