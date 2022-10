Calcio: goleada Leon Monza, prima vittoria per Vis Nova

Giornata negativa la settima di andata per le brianzole del monzese nel girone B di serie D. Entrambe bocciate in trasferta.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese

La Folgore Caratese è stata battuta con classico risultato a Venegono superiore contro la Varesina. Un 2-0 che porta la firma di Orellana Cruz (fino alla scorsa stagione gioiellino del Vis Nova Giussano) ed Ekuban, al termine di una partita sostanzialmente equilibrata. Determinanti due episodi nella ripresa. Dopo 30 secondi i varesini sbloccavano il risultato con un tiro da fuori del mancino Orellana Cruz che spostava gli equilibri in campo e poi alla mezzora a seguito di una palla da rimessa. A quel punto i lambraioli nella reazione sono stati alquanto prevedibili facilitando il compito dei padroni di casa. E dire che la prima frazione di gioco era stati assai piacevoli con azioni manovrate su entrambi i fronti in cui i brianzoli hanno colpito una traversa e una palla da buona invidiabile calciata fuori. I padroni di casa sono parsi una squadra solida composta da giocatori di esperienza. E sabato 22 otobre nell’anticipo dell’ottava giornata di andata la Folgore Caratese sarà impegnata contro il Seregno allo stadio Ferruccio nel più classico dei derby. Il Seregno è tornata dalla trasferta di Lumezzane con quattro goal nel sacco. I bresciani da capolista non lasciano scampo fra le mura amiche.

Calcio, Eccellenza: Leon Monza

In Eccellenza nel girone B, la settima giornata di andata, risultato tennistico per il Leon Monza che si è fatto un sol boccone del fanalino di coda Albinogandino. Un 6-0 che non ha lasciato scampo ai bergamaschi con una tripletta del solito Bonseri, doppietta per Giangaspero e primo goal della stagione per Lillo che era a digiuno da parecchi mesi.

Calcio, Eccellenza: Muggiò

Nel girone A, l’unica squadra rimasta a mani vuote delle brianzole è stato il Muggiò sconfitto per 3-1 dai pavesi del San Genesio. Continua così la serie negativa dei gialloblu alla quinta sconfitta in campionato.

“La squadra era partita bene – ha commentato il dg Salvatore Conte – colpendo subito la traversa ma poi subito castigata da un colpo di testa. I giocatori non si sono scoraggiati sono ripartiti senza però riuscire a concretizzare e così sono venuti di conseguenza gli altri due goal di cui uno su palla inattiva. Purtroppo la squadra sta attraversando un momento poco positivo e alcuni giocatori non stanno attraversando un buon periodo”.

Calcio, Eccellenza: Vis Nova Giussano

Prima vittoria del campionato per il Vis Nova Giussano che al centro sportivo Stefano Borgonovo ha superato per 2-1 il Gavirate, al termine dei novanta e passa minuti di sofferenza. Le “lucertole” erano in campo privi dell’allenatore Mastrolonardo perché squalificato per due turni. Il Gavirate dopo 30 secondi dall’avvio andava in gol, annullato per fuori gioco e poi Selpa calciava un rigore fuori. Lo scampato pericolo dava coraggio ai verdenero che andavano al riposo a reti bianche. Nella ripresa al 3’ Lecarcava trovava il pertugio del vantaggio, ma rispondevano i locali al 5’ con un forte tiro di Stefano Molteni. Nel frattempo il Vis Nova perdeva Orlandi per infortunio e lasciava negli spogliatoi Testoni per febbre. La sofferenza per le lucertole terminava a in pieno recupero quando Sarr, al suo primo goal con un colpo di testa regalava i primi tre punti della stagione al Vis Nova, tra l’urlo liberatori di tutti i suoi compagni.

“C’è voluta la mia squalifica – ha commentato a caldo l’allenatore Agostino Mastrolonardo – per centrare il primo successo che da fiducia e morale alla squadra, ma soprattutto spero quella sicurezza che ancora manca. Nel secondo tempo avremmo potuto anche segnare prima con Mancosu ha sprecato delle facili occasioni in maniera banale e dire che ha i numeri per far bene. I tre punti ci permetteranno di lavorare con un serenità durante la settimana”.

Calcio, Eccellenza: Ardor Lazzate

Importante vittoria dell’Ardor Lazzate contro una delle favorite del torneo, la Solbiate. Un 2-1 con doppietta di Zucchetti con un goal per tempo.

“Abbiamo dominato il primo tempo – ha detto il ds Marco Sala – e siamo riusciti a contenere bene i varesini che forse hanno accusato l’assenza di De Cerri. Per noi un risultato importante che ci ha portato a superare la metà della classifica. La squadra sta crescendo e siamo molto fiduciosi”.