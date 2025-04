In uno scontro di gioco ha involontariamente ferito un’avversaria che è dovuta ricorrere alle cure dell’ospedale. È successo nel fine settimana in una amichevole tra squadre Under 12 dell’Academy Brianza e del Milan femminile. L’incidente è accaduto negli ultimi minuti di gioco, l’atleta rossonera è rimasta a terra ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Cantù per accertamenti. L’episodio ha scosso il giovane calciatore responsabile suo malgrado, che nell’immediato dopo gara – in accordo con la sua società – ha chiesto di poter far visita all’avversaria.

Calcio giovanile: l’apprezzamento della famiglia della giocatrice in ospedale

L’Academy Brianza, con il dirigente Aldo Rotunno, in contatto con la dirigenza del Milan ha organizzato la visita e il giovane ha potuto portare un messaggio di pronta guarigione insieme a un uovo di pasqua con cappellino rossonero, “simbolo del rispetto che va oltre le maglie e i colori“.

Un gesto molto apprezzato dalla famiglia e dalla ragazza stessa.

«I due giovani si sono salutati con un sincero “in bocca al lupo”, augurandosi buona fortuna e promettendosi di rivedersi presto, stavolta in campo, da protagonisti del gioco che tanto amano – ha fatto sapere la società – Questo gesto, spontaneo e carico di significato, rappresenta perfettamente lo spirito dell’Academy Brianza: formare giovani calciatori, ma soprattutto educare persone con valori autentici. Il ragazzo ha dimostrato che il talento non si misura solo con i piedi, ma anche con il cuore».