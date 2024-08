A Meda il camp estivo con l’ex campionessa di atletica Orith Kolodny

Camp estivo “I superpoteri delle lingue e dello sport” alla scuola paritaria San Giuseppe di Meda: successo di 7 settimane per “Tc School”. E tra i bambini spunta anche Orith Kolodny, ex atleta, per 15 anni detentrice del record femminile israeliano sui 400 metri, che ha mostrato ai bambini come avvicinarsi- giocando- all’atletica. Orith oggi è una scrittrice e ha ideato un libro sulle Olimpiadi che mette a confronto, con le illustrazioni, discipline sportive diverse, epoche lontane, storie di fairplay e di imbrogli. Il libro “Olimpix. Piccola storie di grandi campioni” è stato acquistato da numerosi genitori dei bimbi iscritti al campo estivo di Meda che si distingue per essere stata una vera full immersion di esperienze formative, ludiche, valoriali andata in scena, col patrocinio del Comune di Meda, dal 10 giugno al 26 luglio per bambini dai 4 agli 11 anni e promossa con il contributo di docenti madrelingua di inglese e spagnolo e di motoria che ha dispensato temi, occasioni di conoscenza e incontri con ospiti speciali. Ogni bambino è stato coinvolto in attività che hanno messo in mostra talenti e passioni (i superpoteri) e permesso ai piccoli di incontrare personalità speciali: dagli agenti di Polizia locale, agli assessori medesi Mara Pellegatta e Stefania Tagliabue, al benefattore medese Filippo Marelli, sino all’ex campionessa di atletica israeliana Orith Kolodny. Non mancano attività di cucina americana, giardinaggio, party a tema e pet mobility. “Ogni settimana veniva inviato un report dettagliato ai genitori- spiega la coordinatrice di “Tc School”, Sabrina Corti– ai bambini abbiamo consegnato tre medaglie per i comportamenti migliori e braccialetti per chi vinceva le gare. Ai piccoli che hanno preso parte all’intero campus abbiamo invece dato loro la maglietta Staff”.