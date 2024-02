Calcio, Eccellenza: tre vittorie e tre sconfitte, cade l’Ardor Lazzate

Nel Girone A del campionato di Eccellenza sorride solo il Base 96 Seveso che ha regolato 0-3 l’Accademia Pavese San Genesio con i goal di Cannizzaro, Riboldi e Siviero. Brutti stop per l’Ardor Lazzate, sconfitta 4-1 dal Verbano Calcio, e per il Meda 1913, travolto per 5-0 dal Calvairate.

Nel Girone B, successo estremamente importante per la Leon Vimercate che ha superato 1-0 la capolista Mapello con capitan Bonseri. Il Muggiò è tornato al successo battendo 2-0 la Soncinese, mentre resta sul fondo classifica il Vis Nova Giussano che ha perso 1-0 con il Tribiano. Il bilancio delle squadre brianzole nella sesta giornata di campionato del girone di ritorno è quindi di tre vittorie e di altrettante sconfitte.

Calcio, Eccellenza girone A: Ardor Lazzate

Dopo tredici risultati utili consecutivi, l’Ardor Lazzate viene battuto a Bezozzo dal Verbano Calcio in rimonta. La squadra di mister Fedele infatti ha sbloccato il risultato nei primi minuti del match con il goal del solito Giangaspero (assist di Schieppati) ed al 13mo minuto è rimasta in campo in superiorità numerica (espulsione di Arcangenoli a seguito di un fallo di mano) ma poi piano, piano ha rallentato i ritmi di gioco e al 40’ è stata raggiunta dal Verbano con un perentorio colpo di testa di Pedrazzini. Per l’Ardor si è trattato di un duro colpo che ha tolto serenità alla squadra, certificata dall’espulsione dalla panchina del secondo portiere De Toni. Nella ripresa la rete di Lanza che ha portato avanti la squadra di mister Celestini lo ha ulteriormente evidenziato e soprattutto ha costretto l’undici di Lazzate ad attaccare in massa per cercare il pari, subendo però due micidiali contropiedi dell’attaccante Leonardo Lanza (classe 2002) che ha chiuso i conti.

Calcio, Eccellenza girone A: Base 96 Seveso

Nello stadio di Sant’Alessio con Vialone, il Base 96 conquista la decima vittoria stagionale e raggiunge a “quota 36” l’Ardor Lazzate inserendosi a pieno titolo nel gruppo delle squadre il cui obiettivo è quello di entrare nella zona play off. La vittoria conquistata in terra pavese dalla squadra guidata da mister Varaldi porta le firme di Matteo Cannizzaro (11mo centro in stagione) quindi di Andrea Riboldi e di Erik Siviero, entrambi alla seconda rete.

Calcio, Eccellenza girone A: Meda

Ha destato scalpore la sconfitta subita dal Meda per mano del Calvairate. Nel match disputato al comunale di Vimodrone la superiorità della squadra rossoblù è apparsa evidente trascinata soprattutto da un attacco in vena di prodezze nel quale brillano le capacità tecniche di Manuel Personè (11 goal in stagione) e di Seydau Sow (capocannoniere della squadra con 14 centri). La squadra bianconera deve archiviare al più presto questo sbandamento e concentrarsi sui prossimi impegni.

Calcio, Eccellenza girone A: classifica

Classifica: Magenta, Pavia 47 punti; Oltrepò 44, Calvairate 41; Solbiatese, FC Milanese 40; Casteggio, Caronnese 37; Base 96 Seveso, Ardor Lazzate 36; FBC Saronno 35; Sestese, Castanese 25; Accademia Pavese 20; Meda 19; Vergiatese, Verbano 18; Acc. Vittuone 5 punti.

Calcio, Eccellenza girone B: Leon Vimercate

La Leon Vimercate ha dato uno scossone al campionato e nell’anticipo di sabato ha sconfitto la capolista Mapello. Decisivo il calcio di rigore trasformato da Bonseri per fallo di Capelli su Galimberti, lanciato in area. Sia il Leon che il Mapello hanno confermato di possedere un solido impianto di gioco e di poter puntare alla promozione diretta in Serie D ma dovranno affrontare i prossimi impegni con la massima determinazione in quanto nel gruppetto di testo si sono inserite altre squadre ambiziose come il Sondrio, la Trevigliese (alla terza vittoria nelle ultime quattro partite) ed anche l’Alta Brianza di mister Ardito già apprezzato tecnico del Seregno. Alla Leon Arena i padroni di casa sono apparsi più insidiosi rispetto al Mapello, specie nel secondo tempo quando hanno messo più volte in difficoltà gli avversari sino alla mezz’ora con l’episodio che ha deciso la gara.

Calcio, Eccellenza girone B: Muggiò

Dopo un lungo digiuno è tornato alla vittoria, settima in questa stagione, il Muggiò grazie alla doppietta messa a segno a Soncino dall’attaccante Luca Bonacina, classe 2004. Prima di affrontare questa trasferta la società aveva annunciato che mister Stefano Di Gioia non avrebbe guidato la squadra per il proseguo della stagione, per cercare di dare una scossa all’ambiente e per risollevare la squadra da una situazione di classifica potenzialmente pericolosa.

Calcio, Eccellenza girone B: Vis Nova Giussano

Al comunale Livio Pisati di Tribiano, il Vis Nova ha visto sfumare in pieno recupero la possibilità di conquistare un prezioso pareggio. Il gol che ha annullato la generosa prestazione dei ragazzi di mister Bertoni, tra l’altro in campo dal 20’ del secondo tempo con un giocatore in meno (espulsione di Panzetta per proteste) è sfumata al 92’ con il gol partita di Tchetchoua che si è inserito sul secondo palo per ribadire in rete un pallone leggermente deviato da un compagno e per rimediare al precedente errore quando cioè aveva calciato il rigore sul palo. Il Vis Nova pur sconfitto è parso più propositivo in fase offensiva riuscendo, anche più volte, a impensierire la difesa del Tribiano.

Calcio, Eccellenza girone B: la classifica

Classifica: Mapello 48 punti; Nuova Sondrio 47; Leon Vimercate, Alta Brianza Tavernerio 44; Trevigliese 43; Offanenghese 36; Tribiano 35; Cisanese 33; Muggiò 27; Soncinese, Soresinese, Lemine Almenno 26; Arcellasco Città di Erba, San Pellegrino 24; Brianza Olginatese 22; Castelleone, Calolziocorte 20; Vis Nova Giussano 17 punti.

Calcio, Eccellenza girone A e B: il prossimo turno

Prossimo turno di campionato: Girone A, domenica 25 febbraio 2024, ore 14,30: Base 96 Seveso – Meda; Ardor Lazzate- Caronnese. Girone B, domenica 25 febbraio 2024, ore 14,30: Muggiò – Leon; Cisanese – Vis Nova Giussano.