Calcio, Eccellenza: tempo di derby, vincono Base 96 e Leon

Autunno tempo di derby: nel girone A in quello disputato allo stadio Città di Meda-Mino Favini si impone la Base 96 Seveso mentre alla Leon Arena di Vimercate quello tra Leon e Muggiò (girone B) a determinare il risultato per i padroni di casa è la rete dell’attaccante Simone Comelli.

Calcio, Eccellenza: i vertici dei gironi A e B

Inoltre nel Girone A, l’Ardor Lazzate pareggia 2-2 contro la forte Caronnese (M’Zoughi e Malvestio rispondono a Bossi e Corno) e nel Girone B, la Vis Nova Giussano incappa in una brutta sconfitta contro la Cisanese (0-3: decisive le reti di Lizzola, Maffioletti e Facoetti).

Al vertice del Girone A rimane il Calvairate anche dopo il pareggio interno con il Casteggio mentre nel girone B il Mapello si impone con un tris sul campo della Soncinese e festeggia la sesta vittoria consecutiva

Calcio, Eccellenza: Girone A, Ardor Lazzate

Reduce da due vittorie di fila, una in campionato contro il Verbano Calcio l’altra in Coppa Italia sulla bresciana Bedizzolese (che segna l’ingresso ai quarti di finale della Coppa), l’Ardor Lazzate pareggia in casa della Caronnese al termine di un match combattuto. È la squadra di mister Roberto Gatti a sbloccare il risultati con Corno (16’ pt) mentre è quella di mister Fedele ad aprire il secondo con la rete firmata dall’ex rossoblù Mzoughi che su assist di Silla batte il portiere Quintiero. Il ritmo della partita sale di tono e al 79’ Ca Caronnese si porta nuovamente in vantaggio con Bossi che sfrutta una incomprensione tra Benedetti e Caldirola. Passa un solo minuto e Malvestio pareggia il conto delle reti ma la parità origina un finale caldissimo.

Calcio, Eccellenza: Girone A, Meda e Base 96 Seveso

Il derby il tra Meda 1913 e la Base 96 Seveso è appannaggio degli ospiti che intascano l’intera posta in palio nella gara disputata al termine della partita Renate-Pro Patria di Serie C ma con un avvio posticipato di 45 minuti causa nubifragio. Partita dai ritmi elevai e dopo due minuti è Nicholas Molteni a portare in vantaggio i bianconeri. Ma la Base 96 trova il colpo del campione: Cazzaniga si inventa il tiro a giro sul quale Chierico non può arrivare. Match in parità, sino al 27mo minuto quando la squadra di mister Marco Varaldi beneficia di un rigore per fallo di Pozzoli su Cazzaniga anche se sono vistose le proteste dei giocatori di casa. Dal dischetto Cannizzaro non sbaglia e il Meda è costretto a rincorrere. I ragazzi di Cairoli avrebbero il pallone del pareggio nel finale con Brighenti, ma l’attaccante si fa murare il tiro da dentro l’area. Ripresa con pochi sussulti, la Base 96 è pericolosa in ripartenza, il Meda ha un paio di buone occasioni con Filomeno con Orsi. A sigillare il risultato però sono i sevesini che in contropiede, calano il tris grazie al sinistro vincente di Cannizzaro.

Calcio, Eccellenza: Girone A, la classifica

Classifica. Calvairate 20 punti; Casteggio 18; Oltrepò 17; Base 96 Seveso 14, Pavia, Caronnese 14; Magenta, Solbiatese 12; Castanese 11, Ardor Lazzate 11; FBC Saronno 10; Sestese, Verbano, FC Milanese 9; Accademia Pavese 7; Vergiatese 5; Accademia Vittuone 4; Meda 1 punto.

Calcio, Eccellenza: Girone B, Vis Nova Giussano

Quinta sconfitta della Vis Nova travolta dalla Cisanese di mister Bertarelli. Dopo un avvio equilibrato con il passare dei minuti sono gli ospiti a prendere in mano le redini della partita e al 34’ un tiro di Losa viene deviato sulla traversa dal portiere Foresti. L’inerzia del match cambia attorno all’ora di gioco quando la Cisanese al 62’ passa in vantaggio. Invernizzi con un lancio millimetrico trova Lizzola all’interno dell’area di rigore, e l’attaccante bergamasco batte Foresti. Passano solo sei minuti e la Cisanese raddoppia: Losa è bravo a mettere Maffioletti da solo davanti al portiere con un filtrante che taglia fuori la difesa della Vis Nova e l’attaccante ospite non sbaglia: 0-2. Al 76’ la gara si chiude. Maffioletti batte il corner e trova l’incornata vincente di Facoetti per lo 0-3 conclusivo. Al 47’, infine, azione solitaria di Baggetta che arriva a tu per tu con Comi, il portiere della Cisanese è bravo a mantenere la propria porta inviolata.

Calcio, Eccellenza: Girone B, Leon-Muggiò

Alla Leon Arena, nell’anticipo di sabato, la squadra di mister Inacio Joelson batte il Muggiò con una importante azione d’attacco finalizzata da Comelli. Con questa vittoria la Leon sale all’ottavo posto in classifica mentre il Muggiò di mister Francesco Natobuono scivola in terza posizione.

Calcio, Eccellenza: Girone B, la classifica

Classifica. Mapello 19 punti; Nuova Sondrio 17; Muggiò, Alta Brianza Tavernerio, Trevigliese 15; Cisanese 14; Offanenghese 13; Leon 12, San Pellegrino 10; Soncinese, Arcellasco Città di Erba, Calolziocorte, Soresinese 8; Vis Nova Giussano, Castelleone, Lemine Almenno 7; Tribiano, Brianza Olginatese 6 punti.

Calcio, Eccellenza: il prossimo turno

Prossimo turno di campionato. Girone A, sabato 28 ottobre ore 19: Ardor Lazzate – Magenta. Domenica 29 ottobre ore 14,30 Base 96 Seveso – Fbc Saronno; Casteggio – Meda 1913.

Girone B, domenica 29 ottobre ore 14,30: Arcellasco Città di Erba – Vis Nova Giussano; Calolziocorte – Leon; Muggiò – Soresinese.