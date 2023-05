Calcio Eccellenza: salve tutte le formazioni brianzole, in D play-out per la Folgore Caratese

I campionati di calcio di serie D ed eccellenza hanno scritto la parola fine. Tutte salve le formazioni brianzole del campionato di eccellenza regionale mentre per la quarta serie nazionale ci sarà la coda dei play out per Folgore Caratese e Seregno.

Serie D: Folgore Caratese, play out con il Varese

Com’era prevedibile la Folgore Caratese ha vinto 3-1 nella trasferta di Caronno Pertusella contro il fanalino di coda già retrocesso. I lambraioli, però, hanno fatto più fatica del previsto perché hanno dovuto rincorrere il risultato. Andati in svantaggio su calcio di rigore trasformato da Braidich alla mezzora hanno ristabilito le distanze 3’ dopo con un bel goal di Gualdi, nel frattempo i brianzoli perdevano Gulinatti per infortunio. Il match è stato risolto nella ripresa con le reti di Liberati al 7’ e allo scadere del tempo con Valsecchi. I tre punti guadagnati non sono serviti, come l’ambiente sperava, per evitare la coda dei play out, che sono già in programma domenica 14 maggio, e la Folgore Caratese ospiterà il città di Varese che ha perso al Franco Ossola contro la capolista Lumezzane.

“Fino a pochi minuti dalla fine pensavano di avere scampato l’insidia dei play out– ha spiegato il ds Mauro Borghetti– in quanto il Villa Valle pareggiava contro l’Alcione, invece, i bergamaschi sono riusciti a vincere e così siamo costretti ai tempi supplementari all’interno di una partita secca che può decidere un’intera stagione. Ma quel che è peggio è che la squadra è costretta ai play out per la differenza reti con la Real Calepina che ha chiuso ha chiuso a 39 punti in classifica come noi”.

Calcio Eccellenza: una vittoria, un pareggio e due sconfitte per le formazioni brianzole

In Eccellenza le quattro compagini brianzole hanno concluso la loro fatica con una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

L’unica squadra del girone A che aveva il compito più difficile, in quanto impegnata in casa dalla Vogherese già promossa in serie D, era l’Ardor Lazzate che ha chiuso con un onorevolissimo 2-2. Passata in vantaggio su rigore con Artaria, nella ripresa veniva raggiunta due volte, ma era poi Bianchi con un bellissimo goal al 28’ della ripresa a riportare in parità il punteggio. Nella prima frazione i gialloblu brianzoli hanno disputato un ottima prova mettendo in difficoltà i pavesi, mentre all’inizio di ripresa sono stati sorpresa e superati dai padroni di casa. Per mister Ivan Stincone: “abbiamo chiuso in settima posizione centrando l’obiettivo che ci eravamo posti, anche se, con le squadre che ci precedono in classifica abbiamo sempre fatto molto bene tenendo loro testa e francamente potevamo avere almeno cinque punti in più”.

Calcio Eccellenza: Il Vis Nova sconfitto a Magenta

Il Vis Nova, ha chiuso come aveva cominciato, con una sconfitta a Magenta per 2-0, ma i neroverdi che si erano guadagnati la salvezza, con un turno di anticipo, ne hanno approfittato per mandare in campo giocatori che avevano giocato poco e per far esordire due ragazzi del 2006 come l’attaccante Morotti e il difensore Ferracane. I brianzoli hanno disputato un ottimo primo tempo risultando migliori dei locali tanto che è stato negato loro un rigore segnalato dall’assistente di linea ma non concesso dal direttore di gara. Nella ripresa con la serie di cambi e con la stanchezza che si era fatta sentire il Vis Nova subiva un uno due che determinava il risultato. “Siamo scesi in campo con 9 undicesimi di formazione composta da seconde linee, nonostante ciò abbiamo fatto la nostra bella figura”. Il ds. Marino Fumagalli ha aggiunto: “ aver centrato la salvezza con una squadra completamente rifatta e rimessa in sesto nel corso della stagione è stato un risultato eccellente. Il merito deve essere attribuito allo staff tecnico, ai giocatori per la loro disponibilità e alla società per la fiducia che ci ha accordato”.

Calcio Eccellenza: Muggiò rimaneggiato ko a Vergiate

Anche il Muggiò sconfitto per 2-0 a Vergiate è sceso in campo largamente rimaneggiato e con tanti giovani del vivaio. I varesini del resto avevano più stimoli dei giallo blu in quanto erano alla ricerca dei tre punti salvezza che hanno ottenuto.

“E’ stata una partita tranquilla senza tanti sussulti– ha commentato il tecnico Francesco Natobuono– per noi era importante far fare esperienza ai nostri giovani del vivaio per valutarli in vista della prossima stagione”.

L’unica vittoria l’ha firmata il Leon nel girone B che con il 4-1 inflitto al Luciano Manara di Barzanò ha costretto i lecchesi alla retrocessione in promozione. I goal sono stati siglati da Bonseri, doppietta, che ha chiuso la stagione con 36 reti all’attivo, Lillo e De Angeli. Gli arancio neri hanno chiuso al quarto posto in classifica ma non disputeranno i play off per il divario di punti con il Mapello secondo classificato alle spalle della Tritium promossa in serie D.