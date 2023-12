Calcio, Eccellenza: punti preziosi sotto l’albero per le brianzole

Le squadre brianzole nell’ultima giornata del girone di andata del Campionato di Eccellenza, hanno conquistato ben dieci punti grazie al pareggio dell’Ardor Lazzate e alla vittoria del Meda (girone A), quindi con le ulteriori vittorie di Leon Vimercate e Vis Nova Giussano (Girone B). Solo due squadre sono rimaste ferme al palo: Base 96 Seveso e Muggiò sconfitte rispettivamente dal Pavia e dall’Offanenghese.

Al termine dell’andata sono stati assegnati anche i titoli di Campione d’Inverno: al Pavia (Girone A) e al Mapello (B).

Calcio, Eccellenza girone A: Meda

Il Meda con la netta vittoria sull’Accademia Pavese San Genesio riscatta il passo falso di Sesto Calende ma soprattutto accede alla zona play out lasciando Verbano Calcio e Accademia Vittuone sul fondo della classifica.

In settimana il mercato, che ha portato a Meda il centrocampista Andrea Lanzarini (subito titolare) e l’attaccante Simone Maugeri (partito dalla panchina) ha rivitalizzato la squadra bianconera. Pronti via e i ragazzi di Cairoli vogliono dare subito la loro impronta alla partita, il gol di Martino dopo quindici minuti rende tutto in discesa il loro compito grazie all’esterno che su azione di corner trova la girata vincente. Il raddoppio lo segna proprio Lanzarini, bagnando l’esordio in bianconero con un gol importante, poi ci pensa Ambrosini a chiudere l’incontro, risolvendo una mischia in area. Il secondo tempo è puro controllo, poi la grande festa bianconera. Per un Meda che c’è, eccome.

«Con questa vittoria abbiamo chiuso un 2023 più che mai dolce, dove abbiamo vissuto anche il ritorno in Eccellenza. – commenta il presidente Gigi Cairoli – Ora abbiamo archiviato la prima parte della stagione con una netta vittoria e lavoreremo sodo anche in questo periodo per scendere in campo a gennaio decisi a conquistare una tranquilla posizione in classifica».

Calcio, Eccellenza girone A: Ardor Lazzate

Grande prestazione anche dell’Ardor Lazzate che sul campo della Solbiatese coglie l’ottavo risultato utile consecutivo avvicinandosi alla zona play off. Allo Stadio Chinetti, grande partenza della squadra di mister Fedele che al 12’ con Fogal sblocca il punteggio e poi sfiora anche il raddoppio. La reazione della Solbiatese si concretizza al 32’ con un gran tiro da fuori area di Andrea Mira che porta il risultato in parità mentre al 44’ completa il sorpasso Sorrentino con un colpo di testa. Nel secondo tempo la Solbiatese segna anche la terza rete con Scapinello e quando sembra fatta per i padroni di casa l’Ardor riprende in mano le fila del gioco con Giangaspero che dal dischetto, dopo esser stato steso in area da Russo, riapre la partita. Ma le emozioni non sono ancora finite e al 73’ Lukumu, da poco in campo, dal vertice dell’area calcia a rete e sorprende il portiere della Solbiatese sul proprio palo per il definitivo 3-3.

Calcio, Eccellenza girone A: mercoledì Lazzate in Coppa Italia

Mercoledì le due squadre saranno di fronte al Brera di Lazzate per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: l’Ardor cercherà l’impresa dovendo rimontare lo 0-3. L’altra semifinale vedrà di fronte Ciliverhe e Caronnese: quest’ultima nel primo match si era imposta per 1-0 (rete di Corno). La finale per l’assegnazione della ambita Coppa Italia verrà disputata il 7 gennaio 2024 allo stadio Ferruccio di Seregno.

Calcio, Eccellenza girone A: Base 96 Seveso

Il Base 96 Seveso perde di misura a Pavia. Decisivo ai fini dl risultato a favore dei pavesi peraltro reduci dalle incolori prestazioni contro Vergiatese e Solbiatese, è l’ingresso in campo di Panigada che nel finale confeziona l’assist vincente per l’attaccante Andrea Antenucci per una stoccata che vale anche per il team guidato da mister Civeriati la conquista del titolo di campione d’inverno.

Calcio, Eccellenza girone A: la classifica

Classifica: Pavia 35 punti; Oltrepò 33; Magenta, Solbiatese 32; FBC Saronno 30; Calvairate 29; Caronnese 28; Ardor Lazzate 27; Base 96 Seveso, FC Milanese 26; Casteggio 24; Sestese 20; Castanese 19; Accademia Pavese 17; Vergiatese 15; Meda 14; Verbano 13;, Accademia Vittuone 4 punti.

Calcio, Eccellenza girone B: Vis Nova Giussano

Il Vis Nova Giussano torna a vincere nella sfida salvezza contro la Brianza Olginatese al termine di un incontro che ha visto la squadra di mister Bertoni difendere con determinazione il prezioso vantaggio maturato nei primi minuti di gioco grazie al rigore trasformato da Trezza. Soprattutto nella ripresa il Vis Nova è riuscito a controllare le iniziative degli ospiti nonostante gli infortuni di Barlusconi e Tremolada costretti a lasciare il campo e quindi a portare in porto il preziosissimo risultato.

Calcio, Eccellenza girone B: Leon Vimercate

La Leon Vimercate chiude il girone di andata al terzo posto. Dopo un inizio difficile, i ragazzi di mister Joelson sono riusciti a recuperare tanto terreno, e dopo aver conquistato la decina vittoria, la vetta dista solo quattro lunghezze. Tra le note positive di questa prima parte di stagione ci sono le prestazioni dell’attaccante classe 2000 Federico Pelle: autore di una doppietta decisiva nella sfida in trasferta contro il San Pellegrino, finora il calciatore ex Club Milano ha toccato quota otto gol in 16 presenze.

Calcio, Eccellenza girone B: Muggiò

Il Muggiò ha archiviato la prima parte della stagione a Offanengo dove la squadra guidata da Mister Carminati è tornata alla vittoria con un gol di Parati al minuto 21 nel secondo tempo su assist di Miglio.

Classifica: Mapello 38 punti; Nuova Sondrio 36; Leon 34; Trevigliese 33; Alta Brianza Tavernerio, Offanenghese 30; Cisanese 25; Soncinese, San Pellegrino 22; Muggiò, Soresinese 20; Tribiano 19; Lemine Almenno 17;; Vis Nova Giussano, Arcellasco Città di Erba 16; Brianza Olginatese 15; Castelleone 12; Calolziocorte 11 punti.

Calcio, Eccellenza girone B: prossimo turno a gennaio

Prossimo turno di campionato Girone A, domenica 14 Gennaio 2024, ore 14.30: Ardor Lazzate – Oltrepò; Base 96 Seveso – Fc Milanese; Verbano Calcio – Meda. Girone B, domenica 14 Gennaio 2024, ore 14.30: Vis Nova – Leon; Muggiò – Mapello.