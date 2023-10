Calcio, Eccellenza: Lazzate e Seveso a punti, Vis Nova torna a sorridere

Ancora un turno di campionato in chiaro-scuro per le squadre brianzole di Eccellenza. Nel Girone A le annotazioni positive giungono dall’Ardor Lazzate che torna alla vittoria a spese del Verbano Calcio e il Base 96 Seveso che, quasi allo scadere, aggancia il sospirato pareggio.

Il Meda 1913 rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria superato dalla capolista Calvairate. Nel Girone B il Muggiò pareggia (0-0) con la Soncinese nell’anticipo e la Vis Nova Giussano supera di misura il Tribiano Altra sconfitta per la Leon che perde il big march con il Mapello.

Calcio, Eccellenza: Ardor Lazzate

Nel Girone A, importante vittoria dell’Ardor Lazzate: la squadra di mister Ferdinando Fedele mette al sicuro il risultato nella prima mezz’ora di gioco con le marcature di Silla al 14’ (assist di Deodato) e al 27’ di Lokumu con una staffilata che centra la porta presidiata da Ragone. Nella ripresa, ospiti vicino alla rete dell’1-2 con Ragone che approfittando dell’uscita del portiere Barbieri centra il palo ma la replica dell’Ardor è immediata e porta la firma di Giangaspero (11’ st). Ultimo episodio nel primo minuto extra time con il calcio di rigore per il Verbano concesso per un fallo su Sberna e dal dischetto Bamba spiazza Barbieri.

Calcio, Eccellenza: Base Seveso

Partita combattuta al Comunale di Seveso: al 17’ è di Cazzaniga la prima rete, ma gli ospiti risalgono la china al 45’ pareggiano con Laraia e al 26’ del secondo tempo raddoppiano con Gabusi. Verso la fine è De Petri ad agguantare il prezioso pareggio.

Calcio, Eccellenza: Meda

Segue i pronostici il testacoda tra Calvairate e Meda. I bianconeri a causa delle assenze di alcuni titolari alzano bandiera bianca contro la capolista che passa con un gol per tempo. Nella prima frazione sblocca il risultato al 26’ un colpo di testa di Visigalli, su preciso cross dalla sinistra. Pallone sotto l’incrocio dei pali e Chierico che non può arrivare per deviare la sfera. Nella ripresa, al 34’, Moratti si procura il rigore trasformato alla perfezione da Personé. Nel mezzo qualche occasione per Brighenti e Filomeno, che però non impensieriscono Colombi o non inquadrano lo specchio della porta.

“Restiamo sul fondo, ma non molliamo – commenta il presidente Gigi Cairoli – Sabato sera c’è una partita importante allo stadio Mino Favini: il derby con Seveso. I ragazzi hanno bisogno del supporto di tutti per ottenere la prima vittoria in campionato”.

Calcio, Eccellenza: classifica Girone A

Classifica. Calvairate 19 punti; Casteggio 17; Oltrepò 16; Caronnese 13; Magenta 12; Base 96 Seveso, Pavia 11; Ardor Lazzate 10; Sestese, Solbiatese, FC Milanese, FBC Saronno 9; Verbano, Castanese 8; Accademia Pavese 6: Vergiatese 4; Accademia Vittuone 3; Meda 1 punto.

Calcio, Eccellenza: Vis Nova Giussano

Nel Girone B la Vis Nova ritrova il sorriso superando di misura il Tribiano. Dopo un primo tempo nel quale gli ospiti sono parsi più intraprendenti, nella ripresa l’undici di Bertoni dapprima cambia decisamente passo, e poi festeggia grazie al giovane Federico Trezzi che con una conclusione a fuori area centra la parte alta del palo con la palla che finisce alle spalle del portiere Gambazza.

Calcio, Eccellenza: Leon Vimercate

Il Mapello di mister Pandini vince per 3-1 con la Leon Vimercate e sale al primo posto in solitaria al comando della classifica. Per i bergamaschi partita risolta dai gol dei fenomeni gialloblù: doppietta di Ferrari (23’ e 46’ pt) e di Ghisalberti (47’ st). Per la squadra di Joelson non è bastata la rete di Sonzogni (4’ st) per risalire la corrente.

Calcio, Eccellenza: Muggiò

Altro piccolo stop per il Muggiò che allo stadio “Crippa” di Cinisello ancora non riescono a strappare il successo. Contro la Soncinese alla squadra allenata da Francesco Natobuono è mancato il guizzo finale: un pareggio che però non incide sul cammino della squadra posizionata al secondo posto.

Calcio, Eccellenza: la classifica Girone B

Classifica. Mapello 16 punti; Muggiò, Trevigliese 15; Alta Brianza Tavernerio, Nuova Sondrio 14; Offanenghese 12; Cisanese 11; San Pellegrino 10; Leon 9; Arcellasco Città di Erba, Soncinese, Soresinese 8; Vis Nova Giussano, Castelleone 7; Calolziocorte 5; Lemine Almenno 4; Tribiano, Brianza Olginatese 3 punti.

Calcio, Eccellenza: il prossimo turno

Prossimo turno. Girone A Sabato 21 ottobre ore 21: Meda – Base 96 Seveso. Domenica 22 ottobre ore 15,30: Caronnese – Ardor Lazzate.

Girone B Sabato 21 ottobre ore 15,30 Leon – Muggiò. Domenica 22 ottobre ore 15,30: Vis Nova Giussano – Cisanese.