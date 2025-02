Calcio, Eccellenza: festeggia ancora il Base 96, Meda scivola prima del derby

Per le squadre brianzole è un periodo piuttosto tribolato: nella 22° giornata di Eccellenza soltanto il Base 96 Seveso e l’Ardor Lazzate hanno vinto; invece Lentatese, Meda, Fucina, Leon Vimercate e Casati Arcore sono rimaste ferme al palo.

Nel Girone A le emozioni arrivano da Seveso dove il Base 96 che ha ottenuto una vittoria convincente (2-0) sul Cinisello ha ripreso coraggio e da Lazzate dove l’Ardor con il successo (3-0) sul Robbio conferma tutte le sue aspettative per inserirsi nelle prime posizione della classifica. Preoccupa la crisi del Meda che ha perso a Mariano (2-1) pur lottando sino alla fine in casa di una squadra in corsa per un prestigioso traguardo e l’imprevisto stop interno della Lentatese sconfitta (1-0) dal Legnano.

Nel Girone B, giornata da archiviare al più presto dalla Leon Vimercate che ha perso il big match con la Cisanese (2-0) ed è scivolata fuori dalla zona playoff; quindi per la Fucina di Luciano Pace sconfitta (3-0) dal Codogno mentre il Casati Arcore è rimasto fermo sull’ultimo gradino della classifica a seguito del pesante rovescio (4-1) a Erba in casa dell’Arcellasco. In vetta è proseguita la crisi della capolista Mapello che, in ogni caso, rimane al primo posto con un vantaggio di sette punti sul Codogno.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

Impegno decisamente semplice per l’Ardor Lazzate di mister Fedele che, in virtù di un robusto tre a zero maturato nel primo tempo con la superlativa prestazione di Becerri, ha archiviato la 13esima vittoria stagionale. Dopo aver sbloccato il punteggio al terzo minuto con il calcio di rigore trasformato da Giangaspero, l’Ardor ha messo al sicuro il risultato con la doppietta di Becerri (a bersaglio al 9’ dopo un’iniziativa personale e al 36’ su assist di Giangaspero) mentre, nel secondo tempo, si è limitata a controllare il risultato.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese

Amara sconfitta della Lentatese superata da un Legnano apparso più determinato nel secondo tempo quando ha cambiato decisamente il ritmo del gioco fino a sbloccare il risultato. La Lentatese infatti è rimasta chiusa nella propria area, dedicandosi a compiti di copertura fino al 73’ quando una palla persa ingenuamente dalla difesa ha permesso ai lilla di mister Porro di ripartire con l’attaccante Ergys Ballgjini bravo, con un preciso tiro, a perforare la porta presidiata dal portiere Barlocco. Il punteggio, nonostante i tentativi della Lentatese, è rimasto immutato sino alla fine.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

La decima sconfitta costa caro al Meda: l’undici bianconero nonostante una prestazione importante e il ritorno al gol dell’attaccante Samuele Calmi, è stato superato dal Mariano che, dopo il pareggio del Pavia con la Caronnese, è balzato in vetta alla classifica. La partita, come da copione, ha offerto emozioni e a soli cinque minuti dall’avvio, il Mariano ha sbloccato il punteggio con il penalty trasformato da Di Noto e concesso per un fallo di Ambrosini su Tocci. La reazione dei bianconeri non si è fatta attendere e al decimo minuto è stato Calmi a deviare di testa in rete un calcio di punizione di Schinetti. La squadra di mister Giovanni Cairoli ha poi sciupato alcune opportunità ma, allo scadere del primo tempo, ha subito la rete firmata da Fumagalli ben servito da Caldirola. Nel secondo tempo il Mariano ha gestito il vantaggio portando a casa la 15ma vittoria che vale il primato in classifica. Il Meda invece è scivolato nella zona playout e domenica pomeriggio affronta il Base 96 Seveso allo stadio Mino Favini.

Calcio, Eccellenza Girone A: Base 96

Il Base 96 è pronto ad affrontare anche questa battaglia e lo ha confermato allo stadio Colombo conquistando la seconda, consecutiva, vittoria a spese del Cinisello, dopo una prestazione convincente, certificata dalle belle reti siglate da Broggi al 42’ e da Marinacci al 67’. La squadra di Seveso ha confermato di essere pronta ad affrontare altre battaglie dopo aver lasciato al Robbio Libertas di mister De Lillo l’incarico di reggere il fanalino di Coda.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

La classifica. Mariano 49 punti; Pavia, Solbiatese 47; Rhodense 46; Ardor Lazzate, Caronnese 44; FBC Saronno 35; Sestese 28; Vergiatese, Sedriano 25; Cinisello 24; Lentatese 23; Legnano, Meda 22; Casteggio 21; Ispra 18; Base 96 Seveso 13; Robbio Libertas 12 punti.

Prossimo turno. Domenica 16 febbraio 2025. Ore 14,30: Meda – Base 96 Seveso; Sedriano – Lentatese; Vergiatese – Ardor Lazzate.

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

A Vimercate, la Cisanese ha vinto il big match con la Leon ed è balzata al terzo posto in classifica grazie ai goal di Sottocornola e Amar, realizzati nel secondo tempo. La partita combattuta con determinazione da entrambe le squadre, si è sbloccata al 55’ quando Sottocornola ha risolto una mischia originatasi nell’area della Leon a seguito di un calcio d’angolo. Una volta in vantaggio la squadra ospite è riuscita a contenere le iniziative della Leon persino nel combattuto finale quando l’allenatore Inacio Joelson ha schierato tutti gli attaccanti disponibili per cercare di riacciuffare la partita ma la Cisanese si è ben difesa contrattaccando grazie agli ampi spazi disponibili e proprio al 95’ ha timbrato la vittoria con un tiro di Amar, letale pe il portiere Foresti.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

Allo stadio “Superga 1949” di Muggiò, il Real Codogno al termine di una prova di straordinaria qualità ha battuto la Fucina di mister Rinaldi sempre combattiva e in partita grazie agli efficaci spunti di Tota e Duguet a favore di Picci. Di fondamentale importanza, ai fini del risultato finale, è stata la rapidità prima di Braidich che al 7’ ha centrato il bersaglio e quindi, al 34’, di Riboldi che ha siglato il raddoppio. Nel finale con la Fucina proiettata in attacco Braidich, in contropiede, ha firmato il definitivo tre a zero.

Calcio, Eccellenza Girone B: Casati Arcore

Pesante sconfitta del Casati Arcore che nella trasferta a Erba ha subito quattro reti dall’Arcellasco di mister Petrone che, incasellati i tre punti, si è inerito nella zona playoff. L’undici di mister Nava ha lottato sino alla fine segnando anche un goal all’85’ con Mantellini che, al 95’ è stato espulso. Analogo provvedimento il direttore della partita l’aveva adottato al 56’ nei confronti di Gabellini.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

Classifica. Mapello 45 punti; Real Codogno 38; Cisanese, Trevigliese, Arcellasco Città di Erba 37; Leon Vimercate 35; Accademy Calvairate, Ponte San Pietro 34; Tribiano 33; Lemine Almenno 32; Fucina Muggiò 30; AltaBrianza Tavernerio 28; Club Milanese 27; Tritium 26; Colognese 24; Olginatese 21; Luciano Manara 19; Casati Arcore 8 punti.

Prossimo turno. Domenica 16 febbraio ore 14,30: Fucina Muggiò – Cisanese; Casati Arcore – Accademy Calvairate; Trevigliese – Leon Vimercate.