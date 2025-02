Anche nella 21esima giornata di Eccellenza non sono mancate sorprese: quelle positive riguardano, nel Girone A, la Base 96 Seveso tornata al successo sull’Ispra (1-0) per cui si è rilanciata nella mischia per conquistare la salvezza e la Lentatese che ha sconfitto il Meda (2-0) allo stadio Mino Favini. In ottica play-off assume una particolare valenza il punto conquistato dall’Ardor Lazzate (1-1) in casa del Saronno, a seguito dei pareggi di Pavia e di Mariano rispettivamente contro Sedriano e Cinisello (entrambi per 1-1) e della sconfitta della Solbiatese (2-0) sul campo della Rhodense. Nel Girone B il big match della quarta di ritorno tra Codogno e Leon Vimercate è finito in parità (1-1): un risultato che non ha scalfito la leadership del Mapello nonostante la pesante sconfitta (3-1) subita sul campo della Cisanese.

Calcio, Eccellenza Girone A: Base 96 Seveso

Vittoria particolarmente importante quella ottenuta dalla Base 96 Seveso che ha sconfitto l’Ispra Calcio grazie ad un rigore trasformato da Broggi alla mezz’ora della ripresa utile, soprattutto, per interrompere la serie di risultati negativi: l’ultimo successo della squadra sevesina risale allo scorso 27 ottobre (2-1 sul Sedriano) e, per un rilancio ha scelto la soluzione interna affidando la panchina a Cazzaniga, dopo le dimissioni presentate, nella giornata di sabato, da mister Paolo Crucitti. Il confronto tra la Base 96 e l’Ispra non ha offerto particolari spunti nel corso del primo tempo. Nella seconda frazione il copione non è cambiato fino a quando i padroni di casa sono riusciti a conquistare un calcio di rigore. Dal dischetto Broggi (ex di turno) ha centrato il bersaglio. Ora la squadra sevesina dovrà proseguire il suo cammino con questa determinazione sin dall’imminente confronto con il Cinisello.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese-Meda

Nel derby brianzolo andato in scena allo stadio Mino Favini, la Lentatese ha superato il Meda nello scontro diretto per la zona a ridosso dei playout. L’undici di mister Fossati è riuscito a prevalere al termine di un confronto equilibrato mentre sul risultato finale ha inciso la doppietta dell’attaccante Matteo Siano, classe 2002, ex Sestese. L’approccio al derby è parso più favorevole al Meda sino al 41’ con l’episodio che ha sbloccato il risultato: Confalonieri ha atterrato Piovani in area e il direttore della gara ha assegnato il penalty che Siano ha trasformato. Nella ripresa la Lentatese, sfruttando il vantaggio anche psicologico, ha messo in cassaforte i tre punti con un’ autentica prodezza dello stesso Siano che ha centrato la porta presidiata dal portiere Aiello. Per il Meda che non vince dallo scorso 7 dicembre (1-0 sul Robbio) una battuta a vuoto sulla quale meditare per evitare altri scivoloni.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

A evitare la sconfitta del’Ardor Lazzate nel match di Saronno ci ha pensato in extremis Flavio Becerri, attaccante esterno classe 1998 che ha lasciato la Caronnese a inizio anno. Con la sua prodezza l’Ardor Lazzate ha portato a casa un punto in una giornata che ha visto arrancare squadre posizionate ai primi posti della classifica. Allo Stadio Colombo-Gianetti, il Saronno di mister Roncari infatti era passato in vantaggio al decimo minuto di gioco complice una parata non del tutto perfetta del portiere De Toni che non ha trattenuto un tiro di Favilla ma, il più rapido di tutti, è stato l’attaccante Stefano Locati per ribadire in rete il pallone. Il vantaggio degli “amaretti” saronnesi ha un po’ destabilizzato la squadra di mister Fedele che ha faticato più del previsto per rientrare in partita. Nel secondo tempo il match è salito di tono con tante azioni da una parte e dall’altra ma il risultato è rimasto in bilico fino all’ultimo minuto, quando Becerri è riuscito siglare il prezioso pareggio.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

La classifica. Pavia, Mariano Calcio 46 punti; Solbiatese 44; Caronnese, Rhodense 43; Ardor Lazzate 41; FBC Saronno 35; Sestese, Sedriano 25; Cinisello 24; Lentatese 23; Meda, Vergiatese 22; Casteggio 21; Legnano 19; Ispra Calcio 18; Robbio Libertas 12; Base 96 Seveso 10 punti.

Prossimo turno. Domenica 9 febbraio 2025. Ore 14,30: Mariano Calcio – Meda; Lentatese – Legnano; Base 96 Seveso – Cinisello; ore 15: Ardor Lazzate – Robbio Libertas.

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

Un’autentica battaglia quella vista allo stadio “F.lli Molinari” tra Codogno e Leon Vimercate conclusasi con un salomonico pareggio (1-1) tra due formazioni che proseguono appaiate al secondo posto della classifica. La sfida che avrebbe potuto lanciare sia la squadra di mister Maurizio Tassi che quella brianzola allenata da mister Inacio Joelson non solo in seconda posizione solitaria, ma addirittura per recuperare altri due punti nei confronti della capolista Mapello, sconfitta per 3 a 1 a Cisano Bergamasco, non si è concretizzata. Anche a seguito di talune decisioni discutibili da parte del direttore di gara. Nel corso della prima frazione, ospiti in dieci, il centrocampista Samuele Dragoni ha segnato il suo quarto gol in campionato nei minuti di recupero per l’1-0 che ha chiuso i primi 45’. Nella ripresa la Leon ha pareggiato al 28’ con l’attaccante Federico Pelle, ma il risultato non è più cambiate anche se il Codogno ha perso tre giocatori per espulsione: Donarini (rosso diretto) e per somma di ammonizioni, Scarcella e Cornaggia.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

Disco rosso per la squadra FCD Fucina Muggiò che allo stadio Matteo Legler è stata sconfitta dal Ponte San Pietro. La partita dopo un primo tempo a reti inviolate è decollata nella ripresa con il Ponte San Pietro che ha sbloccato il risultato al 62’ con Nicolò Rota e poi ha raddoppiato al 75’ con Luca Zambelli. Il Fucina Muggiò, con in panchina Rinaldi, all’80’ è rientrato in partita grazie al penalty trasformato da Antonio Picci ma non è riuscito a scongiurare la settima sconfitta stagionale.

Calcio, Eccellenza Girone B: Casati Arcore

Per il Casati Arcore, apprezzato ancora per la sua generosità, la 17esima sconfitta lo conferma sull’ultimo gradino della classifica ed anche con un distacco di dieci punti dall’Olginatese, ultima squadra in zona play out. Al comunale di Arcore, la partita con la Lemine Almenno è iniziata nel migliore dei modi per la squadra allenata da Claudio Nava che al secondo minuto è passata in vantaggio con Marzucca bravo a sfruttare un errore di Milesi. La Lemine però non si è disunita e piano, piano è riuscita a risalire la corrente. Al 30’ la squadra di mister Alberto Mapelli ha trovato la rete del pareggio: con Capelli che ha trasformato un calcio di rigore, da lui conquistato e al 33’ ha completato la rimonta con una prodezza dello stesso calciatore. Al 36’ è arrivato il tris della Lemine con Moretto che ha sfruttato un grande assist dell’onnipresente Capelli. Nella ripresa il Casati è tornato in partita con la rete di Stefano Mantellini ma la Lemine ha controllato tutte le iniziative degli attaccanti brianzoli conquistando la prima vittoria del 2025.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

Classifica. Mapello 45 punti; Leon Vimercate, Real Codogno 35; Ponte San Pietro, Cisanese, Trevigliese, Arcellasco Città di Erba 34; Accademy Calvairate 31; Fucina Muggiò, Tribiano 30; Lemine Almenno 29; AltaBrianza Tavernerio 28; Club Milanese 27; Tritium 26; Colognese 24; Olginatese 18; Luciano Manara 16; Casati Arcore 8 punti.

Prossimo turno. Domenica 9 febbraio ore 14.30: Fucina Muggiò – R.Codogno; Arcellasco Città di Erba – Casati Arcore; Leon Vimercate – Cisanese.