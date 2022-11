Calcio donne, Serie C: doccia fredda sul Real Meda

Una “nona” stonatissima per le due squadre brianzole del monzese nel campionato di serie C, girone A. Entrambe sono rimaste a secco di punti.

Calcio donne, Serie C: Real Meda beffato nel recupero

Il Real Meda, nell’anticipo di sabato 5 novembre, al “Città di Meda” è stato beffato nei due minuti di recupero dalle piemontesi del Freedom (3-4). Una doccia fredda che non è piaciuta all’allenatore Nicola Turano. E dire che le “black panthers”, erano partite col piede giusto e addirittura erano andate al riposo in vantaggio per 3-1. Nella ripresa forse troppo sicure di aver già acquisito la vittoria hanno perso in lucidità e hanno subito la reazione veemente che ha fatto valere la sua superiorità e il divario che esiste in classifica regalandosi un successo insperato.

Le brianzole passavano in vantaggio con Toth (autrice di una splendida tripletta) al 12’, le cuneesi ristabilivano l’equilibro alla mezzora con Mellano (anche lei in goal per tre volte). Prima però la portiera Barzaghi compiva una doppia prodezza frenando una doppia occasione accorsa sui piedi della Mellano in area piccola. Al 43’ Roventi serviva vedeva smarcata Coda che invitava alla conclusione Toth che non falliva. Sulle ali dell’entusiasmo al 45’, Ferrario scodellava un filtrante per Coda in area di rigore, sulla respinta di Balbi era svelta la Toth a raccogliere e scuotere il sacco.

Negli spogliatoi per il Real Meda restava Coda sostituita da Moroni. Al 3’ Mellano recuperava palla a metà campo e serviva Ballo, appena entrata che con un tiro cross infilava Barzaghi. Al 33’ Cantoro calciava una punizione che giungeva sui piedi di Mellano che era abile a sorprendere la difesa bianconera portando il punteggio sul 3-3. Il goal partita per le ospiti era del 47’, un lungo lancio della portiera Balbi veniva corretto di testa dalla Tamburro che finiva sui piedi della Mellano abilissima a battere per la quarta volta l’incolpevole Barzaghi.

Calcio donne, Serie C: Fiammamonza ne prende sei in trasferta

Buio pesto anche in casa della Fiammamonza che è tornata dalla trasferta di Bergamo contro l’Orobica con sul groppone sei gol. Le brianzole erano in formazione molto rimaneggiata per le numerose assenze. Per Fiamma Monza era l’ottava sconfitta consecutiva tanto da restare penultima della classe.

Per l’allenatore Salvatore Bifulco: “La trasferta era già difficile sulla carta perché le bergamasche sono nei quartiere alti della classifica, presentarsi in casa loro senza tante titolari è stato andare un po’ al macello. Noi abbiamo iniziato col freno a mano, mentre le padroni di casa hanno pigiato subito sull’acceleratore e ci hanno frastornato. Qualcosa in più abbiamo fatto nella ripresa, ma era ormai troppo tardi”.