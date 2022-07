Calcio donne, la serie A a Seregno a fine agosto: Como Women, esordio contro la Juventus

Lo stadio Ferruccio di Seregno aprirà i battenti per la partita di esordio in serie A del Como Women che affronterà la Juventus nel weekend del 27-28 agosto. La Divisione femminile della Figc ha infatti pubblicato il calendario della Serie A e il team lariano che ha scelto di disputare le partite interne al “Ferruccio” nella prima partita avrà di fronte una corazzata come la Juventus, campione d‘Italia in carica e reduce da ben cinque scudetti consecutivi. Per i tifosi del Como Women e di conseguenza per gli sportivi brianzoli sarà sicuramente un evento indimenticabile. Sul piano squisitamente sportivo, il Como Women affronterà la Juventus dopo un’accurata preparazione e dopo alcune amichevoli mentre la Juventus, tra l’altro, il 18 agosto scenderà in campo nel primo turno preliminare della Women’s Champions League.

Como Women, prima trasferta con la Fiorentina

La prima trasferta per il team allenato da Sebastian De La Fuente sarà l’11 settembre in trasferta contro la Fiorentina mentre i due attesi derby lombardi contro Inter e Milan sono in programma nell’ordine al 2 ottobre alla quinta giornata contro le nerazzurre e alla nona giornata, in trasferta, contro il Milan.

In attesa dello stimolante esordio al Ferruccio, il Como Women prosegue anche nella propria campagna di rafforzamento. L’ultimo innesto, comunicato dal Dg. Miro Keci, è quello della brasiliana Joyce Magalhaes Borini, proveniente dalla Roma, dove lo scorso anno ha messo insieme cinque presenze in serie A.

Como Women e la serie A a Seregno: “Tutto un altro livello”

La società ha presentato la stagione 2022-23 venerdì nel corso di una conferenza stampa. Il primo a prendere parola è stato il presidente, Stefano Verga: “Quest’anno siamo su tutto un altro livello rispetto a quello scorso, siamo in Serie A e siamo passati tra i professionisti. Nella massima serie siamo gli unici, assieme al Pomigliano, a non avere una squadra maschile alle spalle. È un traguardo molto importante, ma non ci deve spaventare, anzi dobbiamo avere la volontà di stupire tutti. Il nostro obiettivo è la conquista della salvezza e la permanenza in Serie A. Il nostro stadio di casa per questo campionato sarà il Ferruccio di Seregno, impianto da 3.500 posti. Ringrazio il sindaco di Seregno per averci concesso la struttura. Per la campagna abbonamenti usciremo con tutti i dettagli la settimana prossima”.