Calcio, Casatese corsara al Ferruccio: per il Seregno c’è ancora da soffrire

Passo indietro sul piano della prestazione e sconfitta per il Seregno nel match interno contro la Casatese. Allo stadio Ferruccio, i lecchesi si sono imposti con merito 2-0, grazie alla doppietta dell’ex Alessio Quaggio, complicando un po’ la vita agli azzurri, che ora viaggiano con una sola lunghezza di margine sulla zona playout, anche se il vantaggio sul Varese, terz’ultimo, è tale che oggi consentirebbe di evitare comunque il terno al lotto degli spareggi, anche piazzandosi in tredicesima posizione.

Calcio serie D: Quaggio decisivo nel primo tempo

Un tentativo di costruzione del Seregno nel primo tempo

La gara ha visto gli ospiti scattare meglio dai blocchi di partenza. Al 12’ Alessio Quaggio ha perso il suo primo uno contro uno con il portiere di casa Luca Bonadeo, che in uscita ha respinto con il corpo la sua conclusione, dopo una fuga solitaria. Il centravanti si è però rifatto con gli interessi appena 5’ più tardi, quando in una situazione analoga ha sbloccato il risultato, infilando in rete con un esterno destro di rara precisione. Al 42’ l’arbitro Luigi Pica di Roma 1 ha considerato volontario un tocco con la mano nella sua area di Andrea Bosco e concesso così un rigore ai biancorossi, che sempre Quaggio ha trasformato con sicurezza.

Calcio serie D: espulso Ortolini nella ripresa

Christian Silenzi, il più in forma dei suoi, in possesso di palla

Nella ripresa il Seregno ha provato a reagire. Il tecnico Stefano Di Gioia ha inserito subito Gabriel Henin al posto di Luca Santonocito, ma la mossa non ha prodotto l’effetto di scuotere i suoi. I locali hanno provato generosamente a trovare il gol per dimezzare lo scarto fino al 34’, quando l’espulsione per somma di ammonizioni di Raffaele Ortolini ha di fatto spento le loro speranze. Nel recupero, Pasquale Costanzo, neo entrato tra gli ospiti, ha centrato il palo esterno.

Calcio serie D: ora il campionato osserverà una pausa

Un intervento difensivo di Dramane Konatè nella ripresa

Domenica 26 marzo il campionato di serie D osserverà un turno di riposo, in concomitanza con la partecipazione di una selezione della categoria al prestigioso torneo di Viareggio. Gli azzurri torneranno così in campo domenica 2 aprile, affrontando in trasferta l’Alcione Milano.

Calcio serie D: il tabellino del match

Il capitano Antonio Magli in possesso di palla

Seregno-Casatese 0-2

Marcatore: 17’ p.t. Quaggio (C), 42’ Quaggio (C) rig.

Seregno: Bonadeo; Santambrogio (23’ s.t. Rusconi), Konatè (36’ s.t. Cattaneo), Magli, Bosco; Bright, Panatti; Silenzi, Santonocito (1’ s.t. Henin), Eberini (23’ s.t. Valtulini); Ortolini. A disp.: Sala, Iurato, Consonni, Cappadonna e Flores. All.: Di Gioia.

Casatese: Merelli; Scipione (45’ s.t. Serra), Videkon, Pirola, Comberiati; Romano, Pontiggia; Sassella, Isella (40’ s.t. Perego), Stefanoni (19’ s.t. Costanzo); Quaggio (30’ s.t. Personè). A disp.: Pigarelli, De Meo, Polenghi, Ballabio e Saracino. All.: Commisso.

Arbitro: Pica di Roma 1.

Note: ammoniti Bosco (S) per fallo di mano volontario, Valtulini (S) per comportamento non regolamentare, Konatè (S) per proteste, Panatti (S), Isella (C) e Scipione (C) per gioco falloso; espulso Ortolini (S) al 34’ s.t. per somma di ammonizioni (entrambe per gioco galloso). Calci d’angolo: 5-2 per la Casatese. Recuperi: 1’ p.t., 4’ s.t.