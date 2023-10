Da questa stagione non è più tra le fila biancorosse, essendo passato all’Inter di Simone Inzaghi, ma l’Ac Monza ricorda sempre con affetto il suo ex esterno sinistro Carlos Augusto e non ha mancato di congratularsi per la prima convocazione del giocatore nella nazionale brasiliana.

Ovviamente una grandissima soddisfazione per Carlos Augusto, una grande consacrazione al suo talento e ha di che essere soddisfatto anche il Monza che ha cresciuto il giocatore sin dalla Serie B.